Tutto quello che c'è da sapere sull'edizione 2024

Thomas Sinicki, Media365: Pubblicato sabato 20 aprile 2024 alle 18:48.

Ottieni le informazioni chiave che devi sapere sulla 110a edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, che si svolgerà domenica 21 aprile lungo le strade delle Ardenne in Belgio.

Che modo?

La corsa più montuosa celebrerà la sua 110a edizione domenica 21 aprile e, come suggerisce il nome, la corsa partirà da Liegi alle 10:15 per questo enorme giro di pista. 254,5 km, che dovrebbe tornare in centro per concludersi intorno alle 16:30. Come sempre sarà il secondo settore, il ritorno da Bastogne a Liegi, a dover decidere l'esito di Doyne. Là Côte de la Redoute, a 34 chilometri dall'arrivo, è il solito punto più alto. Questa sarà la nona delle undici difficoltà menzionate.

Qual è il tuo preferito?

Matteo van der Poel (Alpecin – Desoninck) Questa volta avrà molto da fare se vorrà realizzare un triplete senza precedenti dopo il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix. Segna il percorso più accidentato della 'LBL'. Tadej Pogacar (Emirati Arabi Uniti) è il candidato più naturale, ma il duello si preannuncia ancora una volta epico. Molti però sono gli sconosciuti famosi: limitandoci al gruppo più pericoloso, ne parleremo Tom Pidcock (INEOS) e Maxim van Giles (Lotto Destiny) in primo luogo, o addirittura Mattia Schilmoz Anche Lidl-Trek è all'erta.

Qual è il tuo curriculum?

Se Pogacar è ancora leggermente più favorito degli altri, non è un caso, visto che lo sloveno ha vinto l'evento nel 2021 e si è visto sollevato dal doppio detentore del titolo. Remco EvenepoelPacchetto dopo la sua violenta caduta nei Paesi Baschi. Come nella Milano-Sanremo (sette vittorie), è leggenda Eddy Merckx Che detiene il record di successi con cinque vittorie (1969, 1971, 1972, 1973, 1975), superando i quattro successi dell'italiano – come questa volta il suo nome non indica -. Moreno Argentina (1985, 1986, 1987, 1991) e spagnolo Alessandro Valverde (2006, 2008, 2015, 2017). Bernard Hinault È l'unico ciclista francese ad aver vinto due volte (1977, 1980) ed è anche l'ultimo vincitore francese.

Quale ancora?

La corsa Liegi-Bastogne-Liegi sarà seguita in diretta a partire dalle 12:45. Eurosporte/o dalle 13:35 Francia 3. Entrambi i canali continueranno a trasmettere la gara femminile, in anticipo tra le 16:45 e le 17 dopo la cerimonia dell'edizione maschile (a seconda dell'orario di arrivo di quest'ultima, ovviamente).