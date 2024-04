sfratto! Domenico Tedesco dovrà fare a meno di lui per gli Europei

Tra meno di due mesi inizierà il Campionato Europeo. I Red Devils inizieranno il loro torneo il 17 giugno con una partita contro la Slovacchia, poi incontreranno Romania e Ucraina nella fase a gironi.

Il tecnico della Nazionale Domenico Tedesco si sta già preparando al torneo. Il campo base dei Diavoli è già stato prenotato e sono stati trovati i compagni di allenamento definitivi, insieme a Montenegro e Lussemburgo, in vista del torneo. Pertanto, il compito principale dell'allenatore della nazionale è determinare la sua rosa di giocatori.

L’intruso non sarà pronto per l’Euro

Qualche dubbio c'è ancora, ma Tedesco ormai vede meno possibilità in difesa. Sascha Tavoleri riferisce che i Devils non potranno contare sull'outsider Amin nell'Europeo, qualunque cosa accada.

Il 22enne difensore è stato inserito nella rosa per la prima volta a giugno e da allora ha già giocato quattro volte. Ma a marzo non ha partecipato alle amichevoli contro Irlanda e Inghilterra a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per diversi mesi.

Le possibilità di De Winter aumentano

Inoltre, anche la sua ultima partita con il Burnley è stata il 31 gennaio, e ci vorrà del tempo prima che l'outsider sia pronto a giocare di nuovo.

La sua guarigione richiederà più tempo del previsto. È già chiaro che la sua stagione è finita e che non sarà pronto per l'Europeo. Pertanto, è un’opzione minore per Tedesco come difensore centrale.

Jan Vertonghen, Wout Weiss e Zino Debast saranno sicuramente convocati, ma il quarto posto di difensore centrale resta aperto. Le possibilità di Connie de Winter, convocata per la prima volta a marzo, sembrano aumentare notevolmente.

❌🇧🇪 ESCL. Ameen Al-Dakhil va RATER l'Euro 2024!

🏥 Nelle ultime settimane mi sono fatto male con #Burnley di Vincent Kompany Il ritorno alle competizioni del belga è più lungo del previsto e non potrà (qualunque cosa accada) partecipare con #Diavoli Rossi Durante… pic.twitter.com/zhGJGI6zum -Sasha Tavolieri (@SashaTavolieri) 20 aprile 2024