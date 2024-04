Solo un titolare dal suo arrivo… eppure l'Anderlecht farà di tutto per trattenerlo, tutto il calcio

Anche senza giocare, Federico Gattoni impressiona con Brian Rimmer e la sua troupe. Tanto che l’idea di fare uno sforzo per preservarlo la prossima stagione inizia a suscitare sempre più interesse.

Ieri Brian Rimmer ha elogiato Federico Gattoni in una conferenza stampa. Il momento non è facile in quanto il difensore argentino trarrà vantaggio dalla squalifica di Zino Debast per giocare la sua seconda partita da titolare con l'Anderlecht.

La prima volta ha dimostrato di poter contare su di lui per superare la sconfitta di Jan Vertonghen contro l'Eupen. “È un ottimo calciatore ma non ha quelle qualità Zenone Dibattito Alla palla. Intanto Zeno è l'unico che può farcela, il che mi fa dire che sarebbe uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. Federico è un giocatore di stile diverso. “Viene da un calcio più agitato, dove difendiamo l'uomo invece di giocare di posizione e scivolare”, ha detto di lui Brian Rimmer in una conferenza stampa, ha riferito La Dernier Heure.

Ma al di là di questa partita contro GenkL'obiettivo potrebbe essere quello di trattenere il 25enne anche la prossima stagione. Anche se è stato ceduto in prestito dal Siviglia per soli sei mesi.

Il consenso, anche con 122 minuti di gioco sul cronometro

“Si è integrato bene e ha fatto bene in allenamento, riassume Brian Reimer. Ha una personalità incredibile. Si vede che conosce l'alto livello. La sua esperienza ci sarà utile. “Sa cosa significa esibirsi in una grande atmosfera”, continua Rimmer.

Secondo il quotidiano La Derniere Heure, i negoziati non sono ancora iniziati con… Club Siviglia (I rapporti con gli andalusi sono buoni, come testimoniano altri prestiti di Thomas Delaney e Ludwig Augustinson). Ma l'idea sta gradualmente guadagnando popolarità a Lotto Park.