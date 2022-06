Tutti i giochi VR da guardare per il 2022-2023 (Summer Game Fest e altri): F1 22, Hellsweeper, What the Bat?, ecc. (rimorchi)

Il Summer Games Festival è stato ricco di annunci di nuovi giochi VR per i prossimi sei mesi del 2022, senza contare che alcuni studi hanno approfittato dell’evento per dare notizia del loro titolo in sviluppo. Ci sono belle persone sul balcone, da F1 2022 giocabile in realtà virtuale alla modalità successiva per Half Life Alyx e una pletora di giochi per Meta Quest 2. Un piccolo tour dei pasti virtuali:

Per la prima volta, la versione PC di F1 22 sarà giocabile in VR. Il layout del circuito di Montreal è stato svelato davanti ai nostri occhi abbaglianti e non riusciamo a immaginare quale piede dovremmo davvero sentire nell’abitacolo. F1 22 uscirà il 1 luglio 2022 su PlayStation 5 e Xbox Series X | S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam

Gli sviluppatori di Sarento svelano la versione MetaQuest di Very Furious Ragnatela delle Colline, che è in qualche modo simile alla formula “++Giga better” rispetto al precedente frenetico FPS. Presto il rilascio di Meta Quest.

Che pipistrello? È senza dubbio il nostro preferito nel VR Summer Games Festival. Questo titolo suggestivo ci offre un sacco di strani minigiochi che richiedono ogni volta mazze da baseball! Il gioco arriverà nel 2022 su Meta Quest.

VR FRA NOI appare ancora Giocare a Ed è davvero promettente. Questo titolo multiplayer che ha avuto il suo momento “cult” sarà disponibile in VR su Meta Quest e PCVR alla fine dell’anno e su PSVR 2 poco dopo.

frequenza killer È il primo gioco di realtà virtuale dello studio Team 17. Il teaser mostra molto poco ma capiamo ancora che potremmo avere a che fare con un orribile gioco di avventura.

OrgoglioÈ il tipo di gioco per PCVR che metterà in ginocchio la tua nuova scheda grafica. È straordinariamente bello anche se lo è Giocare a Sinceramente mi sembra un po’ morbido. Per quanto strano possa sembrare, il gioco è atteso entro la fine dell’anno su PCVR e anche su Meta Quest 2 (l’evoluzione grafica sarà epica).

Un altro gioco FPS multiplayer per questo scopo Richiesta È in gran parte ispirato a The Walking Dead. Il Giocare a Sembra davvero molto delicato e ricco per questo tipo, ma inizia a mancare di freschezza. Nessuna data di uscita è stata annunciata per questo titolo, che sarà rilasciato su PCVR e Meta Quest.

Con un procuratore sobrio e stimolante, età spezzata Si distingue davvero dall’enorme quantità di giochi di realtà virtuale presentati durante il Summer Games Festival. Questo gioco di scherma consente ai giocatori di competere in un’arena con armi affilate, una più letale dell’altra. Rilascio previsto nel 2022 su PCVR e Meta Quest.

Mezza vita Alex Ha diritto a una nuova mod non ufficiale (ma interessante) chiamata levitazione. Nuovi livelli x, maggiore libertà di movimento rendono questa modalità un must…perché il gioco non è niente di meno. La modalità Elevazione sarà disponibile tra poche settimane.

Final Fury è un gioco di combattimento 3.0. Questo gioco di scherma nell’arena sarà in gran parte orientato alla sala giochi Giocare a. Interessante… Final Fury è uno dei pochi titoli di questa lista che uscirà l’anno prossimo.

NERF Ultimate World Championship È un’arena FPS multiplayer competitiva in cui i giocatori sono armati con pistole da gioco replica NERF virtuali. Avevamo paura di avere un pretesto per il titolo solo per commercializzare NERF, ma davvero no, il gioco sembra davvero fantastico. NERF Ultimate Championship World arriverà il 25 agosto su Meta Quest e PCVR.

L’altro nostro preferito è Zona crepuscolare VR, un fantasy horror e un gioco di avventura composto da tre storie distinte, che sembrano esistere tutte per fornirci l’orrore nelle nostre vite. Il gioco arriva il 14 luglio su Meta Quest 2 e subito dopo su PSVR.

Un gioco sparatutto dall’atmosfera davvero pazzesco, Fucina della mitragliatrice Metterà il giocatore sotto il controllo di un meccanico eccessivamente armato che dovrà fare i conti con una raffica di nemici feroci. Per specialisti in riflessologia. Mothergunship Forge sarà presto disponibile su PCVR e Meta Quest 2.

fase di calceNon sappiamo davvero di cosa si tratti, ma a priori questo titolo futuristico di Steam VR dovrebbe immergerci ancora una volta in un’atmosfera che farà sentire Severance come una pista segnalata.