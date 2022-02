La petizione di Days Gone 2 ha raccolto quasi 150.000 firme

Volere Bend Studios Lavorare a un sequel di Days Gone è risaputo (anche se il gioco rimane delusione per Sony). Sebbene nulla sia stato confermato, molti ex dipendenti dello studio hanno approvato l’articolo e Bend ha finito per diventare uno studio di supporto PlayStation prima che potesse lavorare al suo progetto, che non è Days Gone 2.

Una decisione che ha deluso molti fan e, come ora vuole la tradizione, questi fan sono stati rilasciati petizione. In genere queste azioni non hanno conseguenze e si esce dopo aver raccolto qualche migliaio di firme, ma questa continua a salire. in un AvrilÈ arrivato 80.000 nomipoi 100.000il numero totale ora è pari a 150.000.

La petizione è reperibile all’indirizzo Petition.org E così sembra che molte persone vogliano tornare Diacono San Giovanni.

Anche se non sappiamo come nasce il nuovo progetto intrecciare consiste, una speculazione alquanto razionale sarebbe quella di associarla all’iniziativa Sony uscire 10 servizi live nei prossimi quattro anni. offerta di lavoro da L’ultimo anno Ha descritto in dettaglio una posizione come programmatore di rete concentrandosi sull’infrastruttura multiplayer …

Hai firmato la petizione?