Mayman Aerospace svela il suo nuovo prototipo di motocicletta volante

JetPack Aviation Corporation è la società che ha costruito il primo aereo a reazione approvato dalla FAA. Oggi presenta un nuovo prototipo di motocicletta volante chiamato “Speeder P2” con il marchio Mayman Aerospace.

macchina del futuro

Lo Speeder P2 è il terzo prototipo di bicicletta Da JetPack طيران. Questo è stato introdotto con il nuovo marchio Maiman aerospaziale Al vertice del CEO di Draper Venture Network tenutosi nel nord della California. ” Avevamo bisogno di un marchio che definisse chiaramente il nostro prodotto e commercializzasse il nostro Speeder professionale, al contrario dei consumatori David Maiman, CEO dell’azienda, ha dichiarato:

Dal punto di vista del design, questo nuovo prototipo sembra avere più successo dei suoi predecessori. Dalle dimensioni di una moto, può essere guidata direttamente da un pilota o configurata per il volo autonomo o la modalità pilota a distanza. Secondo i suoi progettisti, può essere utilizzato in varie situazioni. Soprattutto può essere utilizzato nel trasporto di merci, antincendio, salvataggio, ecc.

Può raggiungere gli 800 chilometri orari

La motocicletta volante utilizza otto motori a reazione SAF per decollare. Incorpora un sistema informatico di controllo del volo a bordo, basato sull’intelligenza artificiale. Poiché c’è un ruolo nel controllo dell’angolo della turbina, consente di riequilibrare la macchina in caso di guasto o perdita di equilibrio.

senza pilota, il Si dice che lo Speeder P2 sia in grado di volare per 650 chilometri a una velocità di 800 chilometri all’ora. I voli di prova sono previsti durante il terzo trimestre di quest’anno. Si dice che la società stia lavorando con la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti per ottenere una licenza di volo per il modello.

Lo indica Il modello finale dovrebbe essere commercializzato intorno al 2024 o 2025. Tuttavia, l’esercito americano potrebbe usarlo prima. Allora, cosa ne pensi di questa moto volante?