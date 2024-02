Turismo: questo è un nuovo meccanismo che può aiutare a ridurre i prezzi dei biglietti aerei

Per quanto riguarda il contesto, questo non significa che le aziende non stiano più cercando di attirare i viaggiatori. Con questo in mente, diverse aziende stanno attualmente proponendo il “pricing continuo”. Questo “rolling pricing” avrà il vantaggio di ridurre il prezzo medio del biglietto, come si legge sul sito specializzato Déplacements Pros. “Ricordiamo molto bene la conferenza dell'AFTM della scorsa primavera, dove Bertrand Fleury, insieme a Cédric Renard (rispettivamente Direttore Commerciale degli Emirati e Direttore Generale in Francia) dichiararono: “Con la tariffazione continua i prezzi saranno più bassi o, nel peggiore dei casi, allo stesso livello della prenotazione GDS.

È chiaro che il sistema della “tariffazione continua” non è molto diverso dal sistema attuale. I prezzi variano in base al periodo e alla richiesta dei clienti. Ma questi sono livelli di prezzo che possono cambiare. Invece di superare i livelli da 10€ o 20€ ad ogni variazione di prezzo, questi livelli possono essere superati più spesso, ma con variazioni di 2€ o 3€. La promessa ? Diminuisce il prezzo medio dei biglietti, ma aumenta anche la possibilità che i viaggiatori non si trovino di fronte ad un aumento improvviso dei prezzi con una differenza di due o tre giorni.

La domanda ora è quando questo sistema potrà essere implementato su larga scala. Per inciso, questo rappresenta un investimento multimilionario per le compagnie aeree, poiché questo sistema farà parte dell’evoluzione globale del modo in cui opera l’aviazione. Sono in corso trattative anche tra diversi attori del settore. “In effetti, la fissazione continua dei prezzi ha chiaramente lo scopo di migliorare la nostra gestione del rendimento. Lei ha specificato che si gioca alla virgola, ma i margini aziendali sono ridotti a quel punto, non è un lusso […] Il prezzo medio del biglietto dovrebbe diminuire, ma la quotazione continua è per gli ultimi 20 o 30 posti venduti: con questo sistema siamo più precisi nell'arrivare Disponibilità a pagare per (Il prezzo che un potenziale passeggero è disposto a pagare, ndr), leggiamo ancora nell'articolo Déplacements Pros.

