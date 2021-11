La ricetta della salsa segreta del gigante dell’asta veloce: ecco come vincerla!

La ricetta della mitica salsa gigante è tenuta segreta da 50 anni. Ma questo mercoledì 24 novembre, per 24 ore, i fan del marchio di fast food potranno fare un’offerta per vincere questa ricetta, in una forma un po’ speciale. Il più grande fan, o semplicemente il miglior offerente, possederà l’unica ricetta per la salsa gigante. Pur possedendo la segreta combinazione degli ingredienti, non potrà utilizzarla così com’è nella sua cucina: sarà stata trasformata artisticamente e nessuno potrà decifrarla.

Kevin Derek, CEO di Quick, ha registrato la ricetta in uno studio sonoro chiuso. Questa registrazione è stata poi convertita in un’unica onda sonora per rendere visibile la ricetta. L’onda verrà quindi a sua volta tradotta in un NFT, o token non fungibile. Questa tecnologia innovativa può essere considerata una prova di autenticità digitale. Questo certificato, registrato sulla blockchain, rende l’acquirente il proprietario esclusivo dell’opera digitale.

Grazie agli NFT, gli artisti digitali possono legalmente “copyright” del loro lavoro e venderlo. Questa criptovaluta in forte espansione è sempre più popolare tra il grande pubblico. Di recente, ad esempio, le vittorie più vendute del ciclista Wout van Aert sono state vendute da NFT. Quindi è solo questione di tempo prima che diventi un investimento interessante.

“Siamo molto orgogliosi di poter vendere la nostra ricetta della Salsa Gigante in un modo unico e innovativo. La ricetta è segreta dal 1971. Quindi da 50 anni i belgi ci implorano di svelare il nostro metodo di preparazione. Grazie a NFT tecnologia, la ricetta sarà venduta come un’opera d’arte a un fan di Giant. Questo lavoro è sicuramente il culmine della nostra torta del cinquantesimo anniversario! “, afferma l’amministratore delegato Kevin Derek.

Partecipa all’asta su www.quick.be/fr/giant-nft !