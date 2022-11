Tunisia-Francia: Incredibile errore di TF1 al termine del match dei Blues

Uno spettacolo incredibile per i francesi che hanno visto la loro squadra superare Tunisia-Francia (1-0) su TF1. Non hanno visto che l’assistente arbitro del video ha annullato il gol di Griezmann nell’ultimo secondo …

Quel gol di Griezmann alla fine è stato annullato – Reuters







dall’editore

Inserito il 30/11/2022 alle 18:10. Tempo di lettura: 1 minuto



I francesi hanno sempre pensato che la nazionale francese avesse vacillato contro la Tunisia, ma alla fine non è stato così, perché un gol nel finale di recupero di Antoine Griezmann è stato finalmente ribaltato dal VAR… Anche la più grande serie d’Europa è stata ribaltata. In realtà è tornato all’antenna, pensando che la riunione fosse finita.







Quindi il gol è stato annullato per fuorigioco e il punteggio di 1-0 alla Tunisia ratificato, mentre in TF1 gli spettatori sono stati trattati in un tunnel di pub, credendo che la loro squadra avesse fatto 7 su 9 a questo punto. Non ci sono conseguenze in classifica, perché la Francia è arrivata comunque prima, e l’Algeria è stata eliminata per la vittoria dell’Australia sulla Danimarca (1-0) nell’altra partita del girone.

“Volevamo scusarci con te”, ha detto il commentatore Gregoire Margotton alla telecamera su TF1 Magazine dopo la partita.