Mondiali: perché l’arbitro tunisino-francese non dovrebbe annullare il gol degli azzurri?

Contro la Tunisia, il gol di Antoine Griezmann non avrebbe dovuto essere escluso dall’arbitro. La decisione è arrivata troppo tardi.







dalla redazione

Inserito il 30/11/2022 alle 22:08 Tempo di lettura: 1 minuto



eAl termine della partita, l’arbitro della nazionale franco-tunisina ha annullato con grande incomprensione il gol di Antoine Griezmann. L’arbitro ha infatti ripreso il gioco prima del fischio finale. Tuttavia, il protocollo per l’utilizzo della videoassistenza non consente resi dopo la condivisione.







Secondo RMC Sport, dopo il gol di Griezmann, i giocatori hanno cambiato posizione e l’arbitro Matthew Conger ha fischiato per l’impegno. L’arbitro fischia il fischio finale ma poi chiama subito i giocatori per controllare il gol segnato dall’attaccante francese. L’obiettivo è stato infine annullato. L’arbitro però non è potuto intervenire in quanto aveva fischiato la mischia. Quindi la revoca del target era possibile fino al commit, ma non dopo.