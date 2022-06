Tubo e macchina fantasy anni ’80, Bananarama ritorna quest’estate

La notizia dovrebbe far rivivere la nostalgia e la macchina fantasy dei fan sfegatati degli anni ’80. Bananarama tornerà quest’estate con il suo dodicesimo album, che uscirà il 22 luglio. Dopo trentasei anni vere confessioni e il suo inarrestabile singolo “Venus” (copertina del titolo olandese di Shocking Blue, ce lo dobbiamo ricordare?), tre anni dopo in stereol’ultimo traguardo discografico, il trio ora ridotto a duo Sara Dallin-Keren Woodward annuncia l’arrivo di Mascherata preceduto da un sostantivo singolare.

Lascia che i fan stiano tranquilli, nulla è cambiato davvero sul lato Bananarama Planet. Pop seducente e leggero, suoni armoniosi sono sempre in ordine. Solo il video musicale è meno attraente di come lo abbiamo conosciuto in passato, specialmente nell’era di Stock Aitken Waterman (l’era “Venus”, ovviamente), i creatori di successo degli anni ’80 e ’90. I due cantanti si ritrovano nel cuore di una specie di devoto in un castello in Italia. All’inizio si vestono di nero e in seguito hanno un aspetto più caldo, riportando alla mente molti ricordi.

La canzone è perfetta per l’estate, con tutti i simboli che hanno reso il successo di Women’s Training. E come bonus, alcune sillabe sono in francese.

Tutto è stato prodotto da Ian Masterson il cui nome è associato ai nomi di Sophie Ellis-Bextor, Geri Halliwell (dalle Spice Girls), Pet Shop Boys, Kylie e Dannii Minogue! Sembra essere efficace. Era già ai controlli delle due prove precedenti, Viva il Nel 2009 e in stereo nel 2019.

Ci vediamo il 22 luglio per scoprire 11 titoli Mascherataun titolo in grassetto se c’è una pandemia dopo due anni…