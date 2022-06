L’influencer britannica Deborah James ha perso la sua battaglia contro il cancro | Le persone

La sua famiglia ha annunciato che Deborah James, presentatrice di un podcast dedicato al cancro, è morta martedì dopo aver raccolto milioni di sterline per la ricerca di una campagna diventata virale, elogiando i suoi “infiniti sforzi per aumentare la consapevolezza” della malattia.

Deborah James, 40 anni, conosciuta come “Bowel Babe” su Instagram con 1 milione di abbonati seguiti, ha annunciato a metà maggio di essere in cure palliative. Per mesi ha raccontato sul social la sua battaglia quotidiana contro il cancro del colon-retto. “È stata una fonte di ispirazione e siamo così orgogliosi di lei, del suo lavoro, del suo attivismo per la raccolta fondi e dei suoi infiniti sforzi per aumentare la consapevolezza del cancro”, ha scritto la sua famiglia su Instagram martedì sera, spiegando che è morta “pacificamente” durante il giorno .

Pochi giorni dopo aver annunciato di essere in cure palliative, le è stato conferito il titolo onorifico di Lady, con l’approvazione della regina Elisabetta, per la sua “instancabile campagna” contro la malattia. Il principe William andò a casa sua per porgerle la sua medaglia. Madre di due bambini di 12 e 14 anni, si era posta l’obiettivo di raccogliere 250.000 sterline prima della sua morte e aveva raccolto quasi 7 milioni di sterline in poche settimane dopo una campagna sui social media.



Dalla sua diagnosi nel 2016, l’ex vice-insegnante Deborah James si è fatta un nome ospitando il podcast della BBC You, Me And The Big C, un programma molto popolare nel Regno Unito. Ha anche scritto un libro sulla sua malattia.

La sua morte ha suscitato reazioni emotive sui social network, con i netizen che hanno elogiato il “design” e la “sorprendente eredità” lasciata da Deborah James. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha risposto su Twitter: “Sono profondamente rattristato nell’apprendere della morte della signora Deborah James. Che ispirazione è stata per così tanti”. “Grazie a lei, molte vite saranno salvate”. Il principe William e sua moglie Kate hanno risposto: “Deborah è stata una donna ispiratrice di coraggio incrollabile e la sua eredità vivrà”.



