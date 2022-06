Brad Pitt, vittima di una frode in Francia

popolo e re

L’attore americano ha avuto un’avventura infernale là fuori.

Anche “Rusty Ryan” può essere rubato. Lo sappiamo: il campo provenzale di Brad Pitt non smette mai di creargli problemi. Vero successo finanziario e vitivinicolo, Château de Miraval divenne soprattutto il terreno caratteristico della furiosa battaglia tra l’attore e Angelina Jolie. Ma è un aneddoto divertente che gli americani hanno recentemente deciso di condividere.

“Ero totalmente ossessionato”

Divenuto recentemente proprietario terriero in Francia, Brad Pitt ascolta quando un locale gli assicura che monete d’oro risalenti alle Crociate sono sepolte nella sua terra. Lo prende in parola e dà la caccia al bottino con un’ossessione che trabocca altrettanto costosa. “Ero completamente ossessionato, per un anno, ci ho solo pensato, ero tutto eccitato per questo stato. Forse ha a che fare con il luogo in cui sono cresciuto, perché negli Ozarks ci sono sempre state molte storie sui nascondigli segreti d’oro…”leggiamo le parole tradotte da il punto. Il misterioso sconosciuto infatti stava collaborando con un’azienda che gli ha permesso di ottenere tutto il materiale necessario per le sue ricerche. “E’ stato un po’ sciocco, ma l’inseguimento è stato eccitante,” Brad Pitt ammette oggi.