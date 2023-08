Secondo i nostri colleghi di sera, Una scorta di 280.000 euro è stata trovata durante una perquisizione nella casa del figlio della deputata socialista europea Marie Arena lo scorso luglio.

Hugo Lemerre, 32 anni, non era presente al momento dell’incidente, ed è stata sua madre, il cui appartamento è accanto, ad aprire la porta agli investigatori. Secondo i nostri colleghi, la somma di denaro ritrovata consisteva in banconote raccolte in mazzi. L’origine di questo denaro è sconosciuta e non è stato ancora dimostrato alcun collegamento con il dossier Qatargate. Tuttavia, è chiaro che la scoperta di un tale importo nel contesto di questo caso solleva chiari interrogativi.

Il nome di Hugo Lemerre è già stato citato dai media perché è in qualche modo all’origine dello sconfinamento forzato che il gip Michel Cleese ha dovuto compiere lo scorso giugno. Infatti, Hugo Le Maire ha co-creato con uno dei figli del magistrato una società legale per la commercializzazione della cannabis (CBD).

Contatta i nostri colleghi da gratuito, Lo ammette Maxim Toller, l’avvocato di Marc Tarabella “Sii felice quando vedi che il cambiamento del giudice ha portato a un cambio di strategia e ha già dato i suoi frutti. Ma cosa avrebbero scoperto gli investigatori se li avessimo lasciati scavare prima?” Altri avvocati coinvolti nel caso si stanno interrogando su queste nuove fughe di notizie.”Ciò mina la riservatezza delle istruzioni.”