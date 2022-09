Chi è Hasan Ekwuisen, l’imam che rischia di nascondersi in Belgio per evitare di essere espulso?

Da martedì il Consiglio di Stato ha deciso di espellere Hassan Ikoyusen. Il governo francese accusa l’imam di tenere sermoni “contrari ai valori della repubblica”. Problema: Il predicatore non è stato trovato quando ha dovuto tornare in Marocco.

Per l’Afp, il governatore dell’Alta Francia, Georges-François Leclerc, ha annunciato che sarebbe fuggito in Belgio. Una cosa è certa, non era in casa quando è venuta la polizia a portarlo via. Ma chi è veramente? elementi di risposta.

Perché deve lasciare il Paese?

Nato in Francia nel 1958, ha scelto di rifiutare la cittadinanza francese e di limitarsi a quella dei marocchini dei genitori una volta raggiunta la maggiore età. La decisione di conseguenza lo obbligava a detenere permessi di soggiorno per dieci anni per poter rimanere in Francia. Lo scorso inverno, la direzione ha rifiutato di accettare un nuovo titolo e ha ricevuto un avviso di sfratto il 3 maggio.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, l’uomo aveva fatto “dichiarazioni antisemite da diversi anni”. Durante discorsi o conferenze radiofoniche, ha anche veicolato “discorsi sull’inferiorità delle donne e sulla loro subordinazione agli uomini”. La corte francese ha ritenuto che si trattasse di atti diretti e deliberati di provocazione di discriminazione o odio.

Nel 2003 ha presentato un convegno dal titolo: La Palestina è una storia di ingiustizia.. Ha sottolineato in particolare che “i sionisti e Hitler hanno unito le forze per promuovere l’insediamento degli ebrei nelle terre palestinesi”. Inoltre, si chiedeva anche La realtà degli attentati terroristici e il loro rifiuto delle leggi della repubblica a favore della legge islamica.

Attivo su YouTube

Il marocchino, che viveva a Lorsch, vicino a Valenciennes nel nord, si è infiltrato nei comuni e ha sviluppato reti religiose. Secondo alcuni media come Le Point, ci è riuscito grazie al compiacimento delle autorità locali. Uno dei suoi figli, Sufyan, prestò servizio come capo della struttura Takamul (ora dissolta). È stato sospettato di diverse operazioni di appropriazione indebita tra il 2013 e il 2017.

Pertanto, Hasan Equesne ha avuto una grande influenza sulla sua società e in alcune aree politiche.

Per raggiungere questo obiettivo, un padre di cinque figli usa molto YouTube. Il suo canale ha 169.000 follower e una pagina Facebook con 42.000 iscritti. Pertanto, non si accontenta dei suoi discorsi e conferenze per diffondere il suo messaggio. In questi video spiegherebbe in particolare che è stato “un peccato che le donne oggi considerino il servizio del marito e dei figli una punizione, quando è una benedizione”.

Ha anche messo bin Laden, la mente degli attacchi dell’11 settembre 2001, su un piedistallo definendolo un “grande combattente contro gli americani” e un “grande difensore dell’Islam”. A causa delle sue dichiarazioni, ha ottenuto il file S (chiunque voleva) 19 mesi fa. Dagli anni ’90 è stato anche ritratto come vicino ai Fratelli musulmani salafiti.

Ora ricercato per la sua fuga, rischia tre anni di carcere per essere sfuggito alla cattura.