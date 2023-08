Live – Guerra in Ucraina: l’UNICEF è preoccupata per l’istruzione dei bambini ucraini

L’UNICEF ha ufficialmente espresso interesse per l’istruzione dei bambini ucraini. “AGli attacchi alle scuole sono continuati senza sosta, lasciando i bambini in grande difficoltà e privandoli di spazi di apprendimento sicuri. Lo riferisce l’organismo internazionale sui social network.

Ieri sera, mercoledì mattina, due persone sono state uccise dopo un “enorme” attacco di droni e missili contro Kiev, il più grande “dalla primavera”, secondo le autorità militari della capitale ucraina. Mercoledì mattina la Russia ha anche affermato di aver distrutto quattro motoscafi nel Mar Nero che trasportavano fino a 50 membri delle forze speciali ucraine, che secondo le autorità russe hanno effettuato numerosi attacchi notturni di droni sul territorio russo. Il governatore regionale Mikhail Vedernikov ha annunciato che un attacco di droni ha preso di mira l’aeroporto di Pskov, nel nord-ovest della Russia, nella notte tra martedì e mercoledì.

Secondo informazioni Reuters, la Russia ha avvertito il Centro brasiliano per l’investigazione e la prevenzione degli incidenti aerei (CENIPA) che non aprirà “per il momento” un’indagine soggetta alle norme internazionali sull’incidente aereo in cui sono morte due persone. Evgenij Prigožin.

Martedì si è tenuta privatamente una festa d’addio per il capo del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, morto in un incidente aereo, ha annunciato la sua azienda, invitando tuttavia coloro che lo desideravano a farlo. “dire addio” In un cimitero di San Pietroburgo.

Un tribunale di Mosca ha respinto il ricorso di Igor Girkin, un influente nazionalista diventato oppositore del governo e ora accusato di crimini“estremismo”Chi ha chiesto il suo rilascio dalla custodia cautelare.

Intanto, sul campo, l’Ucraina evacuerà i bambini da cinque distretti situati sul fronte meridionale, nella regione di Zaporizhia, ha annunciato il Ministero della Reintegrazione, nonostante… “Una difficile situazione di sicurezza e bombardamentiI russi, mentre l’esercito ucraino afferma di continuare la sua svolta sul fronte meridionale.