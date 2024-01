Tre nomi per gestire infortuni e partenze?

La squadra di Brian Rimmer è partita per gli allenamenti in Tunisia con piena fiducia. La squadra Move è al secondo posto ed è ancora in corsa per la Coppa del Belgio. Ma l'intera squadra non ha viaggiato per questo evento cruciale.



Il club di Bruxelles, infatti, si è recato a Tabarka senza la presenza di Thomas Delaney, Kilian Sardella, Francis Amuzzo e Benito Raman. I primi tre sono attualmente infetti. Per quanto riguarda Raman, il cui contratto scade il prossimo giugno, sembra che non sia più nei piani di Brian Rimmer. Di conseguenza, il club di Bruxelles sta valutando alcuni approcci per la finestra di mercato invernale.



L'RSC Anderlecht sarà in corsa per una firma Boris PopoviC, difensore centrale di 23 anni che appartiene al CS Brugge. Popovic si è formato a Tours e Monaco, ha la doppia cittadinanza francese e serba e può giocare anche come centrocampista difensivo. Ha collezionato venti presenze in questa stagione, fornendo un assist, e ha rappresentato le squadre giovanili serbe dall'Under 17 all'Under 21. L'Anderlecht lo considera un investimento promettente, ma interessano anche Genk e Brest. Popovic è sotto contratto fino a giugno 2025 e il suo valore è stimato in due milioni di euro.

Con Francis Amuzu fuori per un lungo periodo, l'Anderlecht cerca un'ala veloce, con lo svedese. Momodu Sonko (Häcken) è un'opzione seria secondo Het Laatste Nieuws. Tuttavia, a causa del costo elevato, le trattative possono risultare complicate, nonostante l’interesse costante.

Inoltre, secondo la stampa francese, l'RSC Anderlecht avrebbe interesse Jairzino Niamsi, difensore centrale 26enne dello Strasburgo. Niamse si è allenato al Rennes ed è stato ceduto in prestito allo Châteauroux prima di essere venduto allo Strasburgo nel 2021. Ha giocato tredici partite in questa stagione, ma non era disponibile a causa di un infortunio ai muscoli addominali a dicembre. Il suo contratto è valido fino a giugno 2025 e il suo valore è stimato in cinque milioni di euro. Vengono menzionati i contatti tra l'agente del giocatore e l'RSC Anderlecht.

Futures RSCA

Per rafforzare la propria posizione tra i futuri giocatori, l'Anderlecht mostra interesse per il giovane Amy Ohmgba Dal NAC Breda. Se il trasferimento dovesse avvenire, al giocatore che inizialmente indossa la maglia '10' potrebbe essere data la possibilità di mettersi alla prova con le giovanili. Emi Omgba, il 21enne olandese di origini camerunensi, è attualmente sotto contratto fino al 2025 ed era stato informato dell'interesse dell'Anderlecht qualche settimana fa. È stato allenato dal Feyenoord, il suo ruolo principale è quello di trequartista e il costo stimato per il trasferimento di Emi Omgba è di un milione di euro.