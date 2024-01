Budget trasferimenti Ohio, Hayden, Lecco: Pierre Lochte valuta la finestra di mercato standard – All Football

Sui campi del Marbella e in sede, lo Standard è a una svolta decisiva della stagione. Pierre Lochte si sta preparando per una finestra di mercato invernale cruciale per la Roche.

Alzare l'asticella: questa è la parola chiave per standard Durante questa formazione e questo periodo di trasferimento. Riguardo alla partenza, Pierre Lochte è intervenuto su due temi scottanti, a cominciare da quello di Isaac Hayden, prossimo al ritorno al Newcastle: “Probabilmente non tornerà. Volevamo un giocatore che portasse alta qualità al squadra.” Isaac ha molta esperienza ed è un vero “sei”, ma il quadro della squadra era molto frammentario. Nella sua intervista a La Derniere Heure, Pierre Lochte è tornato anche sul caso di Noah Ohio, partito per i Paesi Bassi: “C'è interesse per lui, ma al momento è con noi e spero che rimanga così, e Capisco la sua posizione.” La voglia di giocare, ma è anche naturale che ci sia concorrenza in Standard. L'amministratore delegato del Liegi ha anche chiarito che vuole continuare con i giovani del club, fornendo loro sostegno Ivan Leko : “Siamo stati molto franchi con Ivan. Gli abbiamo detto che eravamo in una situazione complicata da diverse stagioni, ma l'azionista ha assicurato la continuità del club facendosi garante. Il club ha i mezzi per includere i giocatori nel processo di trasferimento. ” Nel periodo di mercato estivo saremo sulla stessa linea del periodo di mercato estivo”.

