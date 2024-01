USA Salerno-Juventus 1-2

Potes: Majori (39H) di Ibukambi // Ealing Jr. (65H) e Vlahovic (90H+1) Per i bianconeri

Esclusi: Majori (53H) Lato Salernitana

La vecchia signora ha più di un asso nella manica.

Quattro giorni dopo la presenza in Coppa Italia, la Juventus ritrova la Salernitana nel torneo. in campania, Bianconeri Si sono spaventati a vicenda, ma hanno strappato una vittoria preziosa grazie al gol di Vlahovic ai supplementari (2-1). Un successo che permette di restare a due punti dall'Inter. Una dura sconfitta per la banda di Beppo Inzaghi, che è ancora in fondo.

Se la vecchia signora prenderà presto il comando del match, la prima occasione andrà al club locale del Samba, che costringerà Szczesny a prolungare per bloccare il tentativo dell'ex Montpellier (4).H). Il Torino ha ampiamente dominato (63% di possesso palla nel primo tempo), ma con l'eccezione di questo colpo di testa di Bremer che è stato poco più di 8H), sembra che il rischio sia basso. Opposto Ippocampo, forti e disciplinati, determinati a fare un brutto scherzo al loro aguzzino da giovedì scorso. Nello specifico, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, Maggiore ha spazzato via l'Arriçi aprendo le marcature con un tiro netto (1-0, 39H).

Gli uomini di Allegri premono sull'acceleratore al rientro dagli spogliatoi. Rabiot si trova a tu per tu con Mekeni su rigore, ma il suo colpo di testa è troppo lento e non trova la porta (50')H). La Salernitana comincia a sentirsi a disagio, così come il marcatore Maggiore, che commette un brutto fallo su Rabiot e viene punito con il secondo cartellino giallo (53).H). in inferiorità numerica, Salernitani rotto. Cross dalla difesa Bomba a mano Assorbito sul primo palo da una chiamata di Vlahovic, Ealing Jnr si ritrova da solo e pareggia con un razzo sotto la traversa. (1-1, 65H). Aumentano gli attacchi del Torino, e gli uomini di Inzaghi reagiscono. Ma in Tempo di soldi, quest'ultimo si rompe di nuovo. Danilo trova la testa di Vlahovic, e l'attaccante serbo non lascia scampo a Kostil (1-2, 90H+1).

“Mi fido solo di Desert Eagle e Dusan nei tempi di recupero.”

USA Salernitana (3-5-2): Costil – Giomber, Fazio, Danylyuk – Bradarich, Kandreva, Ligovski, Maggiore, Sambia (Martigani, 89).H)-Semi (Ekwemisi, 77H) Chauna (Brun, 56H). allenatore: Filippo Inzaghi.

Juventus (3-5-2): Szczesny – Danilo, Bremer, Gatti (Rugani, 46H) – Kostic (Ealing Junior, 46 anniH), Rabiot, Cavalia (mamelucco, 59H), McKinney, Wea (Nong, 81H) – Yildiz (Meriti, 68H), Vlahović. allenatore: Massimiliano Allegri.

La Juventus fa saltare la Salernitana e va ai quarti di finale