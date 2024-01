Torneo Monopoly Go Free gennaio 2024: come ottenere lanci di dadi extra?

In Monopoly GO, devi avere delle torri per giocare. Se non ne hai di più, è possibile ottenere ricompense in questi modi.

Aggiornato il 01/01/2024 alle 00:00 da DinoG

il gioco Monopolio È un classico gioco da tavolo, ora disponibile in versione mobile grazie all'app Monopoli in corso! Sviluppato da Scopely in collaborazione con Hasbro. Questo nuovo gioco riprende i principi del gioco da tavolo e li attualizza aggiungendo una dimensione originale. Se ti piace questo tipo di gioco, allora lo sai sicuramente Maestro delle monete e di questi trucchi folli. In Monopoly Go!, i giocatori hanno un numero limitato di lanci di dadi. Una volta che li avrai utilizzati tutti, dovrai aspettare un po' prima di ottenere nuovi strumenti o acquistarli tramite acquisti in-app. Esistono alcuni modi per ottenere giri o tiri di dadi gratuitamente. Ti diciamo tutto. Come ottenere giri gratuiti in Monopoly GO? Regolarmente vengono organizzati eventi sui social network di Monopoly Go, in particolare sulla pagina Facebook, e partecipandovi è possibile ottenere giri gratuiti. Generalmente, questi eventi richiedono che tu condivida, metta mi piace o commenti un post o un'app di Monopoly GO in modo da poter ottenere premi nel tuo account. Ecco i link per trovare i dadi gratuiti di questo mese: 2 gennaio 2024 1 gennaio 2024 Qualche evento per vincere i dadi questo mese? Questo gennaio 2024 puoi approfittare dell'evento Glittering Tree 3 e provare a raccogliere premi gratuiti. Monopoli GO, come funziona? I giocatori possono sviluppare i propri edifici grazie ai numerosi bonus e bonus che possono essere raccolti a seconda delle caselle del tabellone e degli affitti da riscuotere. Ma attenzione, è anche possibile derubare le banche degli altri giocatori e distruggere i loro edifici. In Monopoly Go!, i giocatori hanno un numero limitato di lanci di dadi. Una volta che li avrai utilizzati tutti, dovrai aspettare un po' prima di ottenere nuovi strumenti o acquistarli tramite acquisti in-app. READ Risolto il problema dei contratti di alimentazione: i test-Achat avvertono i consumatori Le scatole delle stazioni sono uno degli oggetti più interessanti di Monopoly Go! Perché consente attacchi e furti contro altri giocatori. Quando la tua pedina viene posizionata sulla casella della stazione, l'attacco viene scelto casualmente dall'app: Chiudi o Rapina la Banca. Le vittime vengono scelte in modo casuale ed è possibile proteggersi con un'armatura. Per ottenere bonus, bonus, soldi e lanci di dadi, è importante salire di livello, sfruttare i regali giornalieri e i minigiochi offerti regolarmente e raccogliere adesivi che potrai inserire nei tuoi album. Se riesci a completare la tua collezione, vincerai un sacco di soldi e lanci di dadi. È anche possibile guadagnare ricompense completando obiettivi, come potenziare tre reliquie o raccogliere 20.000 contanti.

