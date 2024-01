Nessun acquirente per 19 dei 27 negozi Match e Smatch: ecco i negozi che chiuderanno a marzo

Oltre ai 19 negozi che Colruyt non ha voluto e che non hanno trovato acquirenti, ci sono altri otto negozi che stanno vedendo o potrebbero vedere risultati più positivi.

Per questo motivo è stata trovata una soluzione per i negozi Match di Woluwe St-Lambert, Fleurus e Smatch di Zele, che erano in franchising con il marchio Carrefour. Le Match de Leuze è ora un franchising con il marchio Delhaize. Quello di Binche è stato rilevato da un concessionario Intermarché. Delfood ha acquisito i negozi di Thulin (Hensies) e Kessel-Lo.

Una cosa resta sconosciuta: un negozio Match a Beaumont, e il nome dell'acquirente non è stato identificato.

I trasferimenti consentono il trasferimento di 150 dipendenti alle condizioni salariali attuali e tutelano circa un quarto delle persone colpite dal licenziamento collettivo, delle 690 persone inizialmente annunciate, come stabilito dall'amministrazione.

Per quanto riguarda la logistica, le trattative con i potenziali acquirenti sono ancora in corso. Tuttavia, nessun acquirente ha espresso interesse a riprendere altre attività di servizio centrale. 174 persone che lavorano in questi servizi sono state informate del termine di preavviso legale, dell'indennità di chiusura e degli accordi di prepensionamento a cui hanno diritto. L'amministrazione segnala che sono già stati attuati piani di sostegno e riclassificazione.

In totale, riassume l’amministrazione: “In questo difficile contesto economico, sono stati infine salvati circa 1.150 posti di lavoro trasferendo i negozi presso marchi diversi.“.