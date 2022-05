topi in un gruppo? Julian Cohen oscilla nel gruppo

affare fatto È un’offerta che permette di scoprire tanti oggetti unici. Pertanto, alcuni elementi sembrano disturbare questa emissioneE E più recentemente, sono topi! Pertanto, Julian Cohen ha voluto concentrarsi su questo aspetto.

L’affare è chiuso, uno spettacolo che unisce le persone!

Questo è un programma che permette agli spettatori di divertirsi!

In effetti, va notato che molti emissioni Esiste per intrattenere tutti gli spettatori. Così possiamo trovare la larghezza affare fatto Il che dà vita alle grandi cose per gli spettatori.



Pertanto, il concetto di questa offerta consente la condivisione e la vendita di varie cose a determinate stime. A tal fine, sono nominati esperti per consentire la presentazione dei prezzi, nonché per spiegare la storia delle cose.

Ma quello che sembra essere il più interessante è vendere roba. In effetti, ci sono acquirenti in questo programma, il che rende possibile accontentare i venditori.

E qui possono capitare sorprese, come i prezzi alle stelle, così come gli interventi messi in atto. Di recente, sono stati i topi a mettere in dubbio il set dello spettacolo L’affare è fatto. Julian Cohen ha parlato delle circostanze della sparatoria!

Il topo finito sul set di Affaire?

Questa è una storia che è stata ampiamente riportata su giornali e notizie. Viene infatti descritto tutto ciò che permette di parlare del programma, e a volte questo può sorprendere!

Quindi, i topi sembrano essere Presente Nel gruppo dello spettacolo, facendo così tanto parlare di spettacolo affare fatto !

E non è tutto, perché potrebbero esserci delle tensioni sul set di questo spettacolo! Tieni infatti presente che due acquirenti erano in disputa, nonostante i diversi aspetti mostrati nella foto.

Quindi, possiamo evocare la relazione tra Julian Cohen e Pierre-Jean Chalenson, che non erano molto amichevoli in questo spettacolo. Gli ultimi due sono stati già testimoni in prima persona di molte delle tensioni sul set dello show, mettendone in luce aspetti diversi.

Ma questo non impedisce a Pierre Jean CHALLINSON Affidarsi alla sua esperienza in questo spettacolo, mettendone in luce diversi aspetti. Era particolarmente soddisfatto delle diverse condizioni di ripresa della serie e ha scioccato i fan di quest’ultima.

Ha spiegato quanto segue al microfono di Jordan De Luxe: Il nostro camerino era, per gli acquirenti, i bagni in cui Sophie Davant andava. C’era un piccolo frigorifero con topi e ratti«.

Le parole hanno suscitato fortemente polemiche, suscitando così un rinnovato interesse per quest’ultimo. Dobbiamo anche ricordare che è stato soggetto a qualcosa di grande controversia Durante la crisi del corona virus e durante il lockdown.

Ma parliamo dello spettacolo affare fatto ha permesso di capirlo.

Julian Cohen si fida di questo aspetto!

Così, anche Julian Cohen è stato catturato nel microfono di Jordan De Luxe per negare le sue informazioni.

In particolare ha indicato i vari aspetti dell’edificio, che hanno permesso di spiegare alcune informazioni: “ Queste sono tutte storie. Stavamo girando in una vecchia fabbrica industriale. Ci sono buchi nei muri. Ma sai, non molto tempo fa ero in un ristorante a tre stelle e ho visto passare un topo. Ci sono topi e topi ovunque a Parigi!«.

informazioni che consentono Capire Perché i topi potrebbero essere presenti sul luogo delle riprese L’affare è fatto.

Ma ha colto l’occasione per spiegare i vari aspetti della personalità del suo ex compagno di squadra: Allora, sì, Pierre Jean, ho Tendenza Per dire che ci sono topi ovunque. No ! Poi all’inizio fu molto spaventato quando vide un topo. Non è niente per lui. Comunque vai ai prati di Champ de Mars, ci sono topi ovunque. Sono storie un po’ confuse, e poi te ne vai«. Un’altra rivelazione per questo spettacolo affare fatto, Chi parlerà tanto di lei!

Ma resta da vedere se questo avrà un effetto su masse da questa offerta. Ma solo il tempo lo dirà!