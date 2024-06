“Quanto volete?” Quentin Tarantino ha fatto qualcosa di pazzesco per salvare questo leggendario luogo parigino

Quentin Tarantino ha contribuito in modo significativo a salvare questo leggendario locale parigino, grazie ad un’importante donazione finanziaria. Il suo intervento ha permesso di preservare questo luogo culturale unico, che rischiava di essere chiuso.

La Clef, un cinema popolare situato nel 5° arrondissement di Parigi, è scampato per un pelo alla chiusura grazie ad un inaspettato aiuto finanziario da parte di Quentin Tarantino. Per cinque anni è stato al centro di una battaglia legale che ha coinvolto avvocati, promotori immobiliari e funzionari governativi. Il gruppo di attivisti Cinema Revival, che ha guidato la campagna per salvare questa istituzione, è riuscito finalmente ad acquistare l’edificio messo in vendita dal precedente proprietario, il gruppo bancario Caisse d’Epargne. Hanno raccolto 2 milioni di euro attraverso una campagna di raccolta fondi online. Tra i contributori figurano altri famosi registi e attori come David Lynch, Wang Ping, Leos Carax, Céline Sciamma, Sophie Villiers, Agnès Jaoui e Irène Jacob.

Intervento decisivo

La svolta decisiva in questa storia è l’intervento del famoso regista Quentin Tarantino. Tarantino, noto per il suo amore per il cinema indipendente, ha posto una domanda semplice ma toccante: “Quanto ti serve?” Quando venne a conoscenza della difficile situazione di La Cleve, decise di agire, secondo Tempi di consegna. La sua generosa donazione, definita “significativa”, ha svolto un ruolo cruciale nel raggiungimento dell’obiettivo finanziario di Cinéma Revival.. Tuttavia, questa procedura non è banale. Il regista aveva già incontrato i membri del gruppo La Clef durante il Festival di Cannes.

Era davvero interessato al progetto e poi ci ha inviato una misteriosa email dicendo “Quanto ti serve per avere il cinema?” L’oggetto dell’e-mail era: “Questo è Quentin Tarantino”. Poi alla fine diceva “Inviato dal mio iPad”. Ha chiesto quanto ci serviva e poi ha coperto tutto. Questo ci ha permesso di completare il finanziamento.

Fondato nel 1973, questo cinema indipendente si è affermato come un punto di riferimento per gli appassionati del cinema indipendente e d’autore. La Clef è molto più di un semplice cinema; È un luogo di incontro, scambio e scoperta dove vengono proiettati film rari, dibattiti e vari eventi culturali. La sua programmazione unica ed eclettica attira un pubblico entusiasta e diversificato, contribuendo alla ricchezza culturale della capitale e dando visibilità a coloro che lottano contro la sua chiusura. La preservazione di La Clef è quindi fondamentale per preservare lo spazio riservato alla distribuzione di film che spesso non trovano posto nei circuiti commerciali tradizionali, e per preservare il prezioso patrimonio cinematografico della città di Parigi.

Un futuro promettente per La Clef

Grazie ai fondi raccolti e al sostegno di Quentin Tarantino, La Clef potrà iniziare una nuova tappa della sua storia. Il gruppo Cinéma Revival sta progettando lavori di ristrutturazione per ammodernare le infrastrutture rispettando lo spirito del luogo e la sua architettura. Questi miglioramenti includeranno apparecchiature di proiezione e audio aggiornate, nonché sistemazioni per rendere il cinema più accessibile. Una volta completati i lavori di ristrutturazione, La Clef sarà in grado di offrire un programma più diversificato, Tra retrospettive, festival e proiezioni di film indipendenti e internazionali. Il cinema spera quindi di attrarre un pubblico diversificato e diventare un centro culturale dinamico nel cuore di Parigi, rafforzando il suo ruolo di luogo di incontro per gli appassionati di cinema.