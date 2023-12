Matt Jackson parla della partenza di sua moglie dalla AEW

Questa settimana abbiamo appreso che la moglie di Matt Jackson stava prendendo la decisione di lasciare la AEW.

Il suo nome è Dana Massey ed è in AEW da quando è stata fondata la compagnia. Era il direttore del marketing e della promozione. Quel ruolo sarà ricoperto da qualcuno di nuovo, ma è particolarmente sorprendente vederla andarsene mentre suo marito è ancora nella AEW e lei è stata una sua compagna costante per tutta la sua carriera.

Ora Matt Jackson ha pubblicato la sua reazione alla partenza della moglie sulla sua storia su Instagram:

''È la fine di un'era. Ero nelle prime conversazioni, quando era tutto solo un'idea. Uno dei maestri costruttori del nostro impero. È stato sempre positivo e talvolta è stato un lavoro ingrato. Sono contento che tu abbia potuto fare tutto questo e andartene alle tue condizioni e alla tua scelta. È stato un piacere lavorare con te. Ci vediamo a cena.”

Dall'account Instagram di Matt Jackson… Per favore, mando tanto affetto a Matt e Dana Massey (Jackson) questo Natale… Hanno bisogno dell'amore e del sostegno dei loro fan adesso!❤️#AEW #AEWDynamite #Elite #KennyOmega #GiovaniPax @MrsMatt13 pic.twitter.com/YMHCxPglwc – Matt Jackson: fuori contesto (account fan) (@MattJacksonOOC) 24 dicembre 2023

È ancora impossibile sapere cosa abbia portato alla partenza di Dana Massey dalla AEW.

Nel frattempo, gli Young Bucks sono ancora assenti dagli schermi della AEW dopo la sconfitta contro Kenny Omega e Chris Jericho all'AEW Full Gear 2023. Un'assenza per prepararsi al loro ritorno, come abbiamo accennato in Catch-Newz.

Fonte immagine: @mrsmatt.13