“Tomorrow We Belong” del 7 marzo 2024: Damian e Audrey si riconciliano per uno sconosciuto (riepilogo in anteprima dell'episodio 1638)

“Tomorrow is Ours” presentato con il riassunto dettagliato e completo dell'episodio 1638 della serie “Tomorrow is Ours”. giovedì 7 Marzo 2024 – In questo nuovo episodio di DNA trasmesso giovedì alle 19:10 su TF1, Damian e Audrey si riconciliano, mentre Nathan incontra una sconosciuta donna dai capelli blu. Da parte sua, Bruno sa che Adeline preferisce le donne.

Il domani è nostro: riassunto della puntata di giovedì 7 marzo 2024

Manon mette l'acqua nel vino

A colazione, William incoraggia Manon a dirigersi verso Nordin. Insiste sul fatto che il figlio di Martin non ha nulla a che fare con la storia di contaminazione di cui è colpevole sua madre e incoraggia la figlia a mettere acqua nel vino se non vuole perderlo.

Non lontano, al cucchiaio, Nordin dice alla madre quanto è felice che sia venuta a stare con lui. Poi le chiede di suo padre e dell'azienda. Myriam rivela al figlio che l'azienda di famiglia sta attraversando una brutta fase. In effetti, i risultati sono disastrosi. L'arresto della loro lavanderia ha provocato un'enorme perdita di clienti e stanno lottando per attirarne di nuovi. Questa situazione causò anche tensione tra lei e suo marito. Nordine ignorò la questione e si assicurò che sua madre mantenesse il morale nonostante tutto. Myriam immagina che Manon non si unirà a loro nel cucchiaio. Nordeen afferma di avere molto lavoro da fare. Ma Miriam non si lascia ingannare. Si rende conto che Manon la sta evitando.

Alla stazione di polizia, Nordine ammette a Martin che Manon gli ha parlato a malapena da quando le ha detto che sua madre sarebbe tornata. Nel processo, Manon si unisce a loro e accetta Nordin contro ogni previsione. Poi gli confidò che non aveva dormito bene perché lui non c'era e che le mancava moltissimo.

La sera stessa Manon e Meriem aspettano Nordine allo Spoon. Myriam approfitta di questo momento per suggerire alla giovane di iniziare bene. A causa del suo amore per Nordin, Manon accetta di provare.

Nathan incontra qualcuno di nuovo

Bruno si innamorò di Adeline. Sylvain e Christelle gli consigliarono di non appiccare il fuoco. Non solo provengono da ambienti diversi, ma anche Adeline è più giovane di lui. senza risultato. In ospedale, Victoire confida ad Adeline di non aver più avuto notizie di Samuel da quando è entrato in riabilitazione. Quest'ultimo pensa che sia meglio così. Victoire spera che Samuel possa ricostruirsi e di non poter più pensare al disastro della sua vita amorosa. Adeline in cambio confessa a Victoire di aver appena incontrato una giovane donna.

Al termine della giornata, le due giovani donne incontrano Bruno nell'atrio dell'ospedale. Bruno si offre di portare Adeline a casa in moto. Adeline confessa poi al padre di Nathan che non è il suo tipo e che preferisce le donne. Bruno dà la colpa al colpo. Quando suo padre prese in prestito il suo scooter, Nathan dovette prendere l'autobus. Poi vide una bambina dai capelli blu che attirò la sua attenzione. Quando l'autobus si fermò all'improvviso, perse l'equilibrio e cadde letteralmente in grembo a Nathan. Le dispiace. Ma la ragazza arrivò alla sua fermata e scomparve. Nathan è deluso.

Laure Cotentin è morta

Jack e Lizzie fanno visita a Damien alla Juilliard Filippine. Audrey non sa nulla del loro approccio. I due adolescenti spiegano a Damien che la loro madre non è se stessa a causa di ciò che sta accadendo a Jordan e che sono convinti che abbia bisogno del suo sostegno. Damien spiega a Jack e Lizzie che Audrey non risponde alle sue chiamate o ai suoi messaggi. I due adolescenti insistono e dicono a Damien che tutta la famiglia lo vuole davvero a casa

Alla stazione di polizia, Roxanne conferma a Karim che Laure Cotentin aveva effettivamente intenzione di lasciare la Francia. La banca della giovane aveva fornito loro un'anteprima in tempo reale delle prossime transazioni differite e Lore aveva acquistato un biglietto di sola andata per Buenos Aires poco prima dell'attacco. La partenza era prevista per oggi. Ma Roxanne non ha trovato traccia di questo acquisto da nessuna parte, né nella cassetta della posta né sul cellulare. Karim non crede che la giovane volesse scappare dall'altra parte del mondo solo perché defraudava gli anziani. È convinto che ci sia necessariamente un collegamento con l'omicidio del suo compagno Alban Berray. O Laure era complice dell'omicidio, oppure qualcuno stava cercando di impedirle di parlare. In ogni caso conosce l'identità del colpevole. Adesso bisognerà dimostrarlo. Nel frattempo, la Giordania dovrà rimanere in prigione.

Nel parlatorio, Jordan riceve una visita inaspettata da Violet. È stato toccato. Violet si assicura che Jordan stia bene. Poi gli chiede se era arrabbiato con lei e Jack l'ultima volta a causa della situazione con Laure. Jordan lo conferma e si scusa per le sue azioni. Ha poi ammesso a Follette di essere consapevole che la sua relazione con Laure non aveva portato a nulla. In ogni caso, spera che funzioni. Ha bisogno di lei per sistemare le cose. Violet poi dice a Jordan che non vede l'ora che esca di prigione. È convinta che verrà rilasciato presto.

Charles e Damien pranzano ad Almas. Damien chiede a suo fratello cosa pensa della situazione. Charles trova ingiusto che Audrey sia arrabbiata con lui quando è lì ogni giorno per i suoi figli e quando lotta per dimostrare l'innocenza di Jordan come se fosse suo figlio. Al suo posto si era arreso. Damian capiva perché suo fratello avrebbe pensato una cosa del genere. Ma è convinto che Audrey non voglia fargli del male. Poi disse a suo fratello che Audrey era una donna straordinaria e che l'amava teneramente. Poi è il momento di pagare il conto. La carta di credito di Charles è stata rifiutata. Quindi Damien paga il conto.

Quando tornano a casa nelle Filippine, Damian riceve una telefonata da Sarah che gli dice che Laure Cotentin si è appena svegliata. È sollevato. Informò quindi il fratello che i suoi colleghi avrebbero potuto interrogare Lore. Damien spera che cambi la sua testimonianza. Charles sembra molto preoccupato. Poi ha spinto Damien ad andare a trovare Audrey per dirle la buona notizia.

Damien torna a casa e dice a sua moglie che Laure si è appena svegliata. Aggiunge che i suoi colleghi sanno che vuole scappare all'estero e che la costringeranno a confessare. Poi Damian commette il suo errore. Voleva aiutare Jordan e avrebbe fatto qualsiasi cosa. Audrey poi chiede perdono a Damien. Sapeva che aveva buone intenzioni, ma aveva tanta paura per Jordan. Audrey poi ammette di non essere riuscita a risolvere le cose. Era arrabbiata con la polizia per aver accusato Jordan e aveva collegato Damian a tutto ciò che c'era di sbagliato nelle indagini. “Mi dispiace, ti amo così tanto.” Damien le dice in cambio che la ama. Poi si baciano.

Non lontano da lì, all'ospedale. Marianne accompagna Sarah nella stanza di Laure Cotentin. La poliziotta venne a interrogare l'infermiera. Ma entrando nella stanza, Marianne fa una scoperta terrificante. Laure Cotentin è morta.

