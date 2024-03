Mick Foley spiega perché vuole un'ultima partita

Sembra che Mick Foley si stia preparando per l'ultimo incontro della sua carriera e voglia combattere con la clausola del “death match”.

La leggenda dell'hardcore non ha gareggiato in una partita ufficiale dalla partita Royal Rumble del 2012, ma ha fatto numerose apparizioni in WWE e spettacoli indipendenti. Oggi abbiamo appreso che Mick Foley sta davvero pensando di tornare sul ring.

In un'intervista con Casey Hopkins, Mick Foley ha detto che vuole rimettersi in forma e l'unico motivo che può motivarlo è tornare sul ring. Quindi conferma di essersi messo in testa l'idea di giocare una partita finale, che sarà una partita mortale. Lui dice :

“Un giorno, quando ero davvero in difficoltà, ho capito che la migliore motivazione per me era un altro incontro. Ero sempre stato in buona forma con l'obiettivo di avere un altro incontro, un altro incontro, un altro incontro. I miei giorni di wrestling erano finiti. On in due piccole occasioni dal 1999 ho superato i 300 chili [136kg]. Sono sceso sotto i 300 tre volte e poi, quando ho visto il mio peso cambiare, ho pensato che forse avevo bisogno dello stesso tipo di motivazione e lungo il percorso avrei potuto apprezzare i cambiamenti nello stile di vita, le differenze nella dieta e l'esercizio fisico. “Non c'è motivo per cui qualcuno della mia età e del mio peso non dovrebbe essere in grado di esercitarsi per tre anni consecutivi.”

Al momento è impossibile sapere quando e dove si svolgerà la finale di Mick Foley poiché al momento è solo un progetto.

Questo è un argomento che vale la pena approfondire nei prossimi mesi.

Il filmato completo della sua intervista:

Fonte immagine: WWE