I figli di Alain Delon denunciano il compagno

Il loro avvocato ha annunciato all’AFP che i figli di Alain Delon, la bestia sacra del cinema francese, hanno presentato, mercoledì, una denuncia contro il compagno dell’attore, per atti di molestie morali e appropriazione indebita di corrispondenza.

“Sospetto un abuso di vulnerabilità e conto sulle indagini per dimostrarlo”Me lo ha detto Christophe Ayela, spiegando che Alain Delon, 87 anni, si era unito alla denuncia con una dichiarazione scritta. “Dall’incidente cardiovascolare del signor Alain Delon nel 2019”questa donna “Chiunque si sia trasferito da lui è diventato sempre più aggressivo, diffamando e abusando di lui e dei suoi figli”.Lo ha detto in un comunicato l’avvocato dei figli dell’attore.

citazioni Minaccia, arrivando persino a maltrattare il cane del signor Dillon in modo inaccettabile.

cervo “Non smette mai di isolare Alain Delon dai suoi parenti, amici e familiari, con manovre e minacce. Controlla sistematicamente le sue conversazioni telefoniche e le sue lettere private. Risponde al suo posto, fingendosi lui, cercando di intercettare la sua posta. Vieta i suoi figli a venire a trovarlo regolarmente, come hanno sempre fatto. “È prepotente, minacciosa e arriva persino a maltrattare il cane del signor Dillon in un modo inaccettabile.”Ali mi sta seguendo.

per quasi due anni

Questa denuncia è stata depositata mercoledì pomeriggio con un pavimento in parquet a Montargis, a Laura (Francia centrale) dove l’attore possiede una tenuta nel Ducato, da Anoushka, Alain Fabien e Anthony Delon.

Quest’ultimo ha sporto una seconda denuncia contro in particolare il compagno della signora “Violenza deliberata, isolamento dei vulnerabili, abuso della vulnerabilità e molestie morali”riferendosi all’Agence France-Presse Fatti comprovati da oltre un anno e mezzo.. Secondo Anthony Dillon, ci sono voluti due anni “in tali proporzioni” Che suo padre stesso ha chiesto per iscritto alla sua compagna di lasciare la sua residenza a Doshi.

Seventh Art Icon con film come GhepardoE Piscina et al samuraiUna rarità nel cinema dalla fine degli anni ’90, Alain Delon è tornato ad assaporare le luci del red carpet a Cannes nel 2019 per ricevere una Palma d’Oro onoraria.