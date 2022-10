Adrien, di “Married at First Sight”, apre un ristorante a Charleroi: “Sto iniziando un nuovo progetto”

Lo scorso aprile, gli spettatori hanno potuto assistere al matrimonio di Adrien e Cinthia nella versione belga di Sposato a prima vista su RTL-TVI. Sfortunatamente per Carollo di Aath, la corrente non passò con la giovane donna che gli esami scientifici di esperti gli identificarono. A pochi mesi dal loro matrimonio, gli sposi stavano già firmando i documenti per il divorzio. “E’ stata un’esperienza surreale e ne prendo solo il positivo. Non ho rimpianti”spiega Adrian, che non ha mai veramente comunicato con la sua ex moglie. “ Abbiamo parlato molto del divorzio e ora ci scriviamo per dirci.e ‘buon compleanno’. “

Single, la pubblicità è ancora alla ricerca della donna della sua vita. Ma per ora, è un altro progetto che lo sta guidando. Adrien e due amici hanno assunto la gestione del ristorante La Ruche Théâtre a Marcinelle. “ MI suoi amici sono nel settore HORECA e hanno già gestito un’impresa. Mentre parlavamo, abbiamo pensato che un giorno avremmo aperto un ristorante insieme. Questo giorno è arrivato “Spiega il giovane che non starà dietro ai fornelli ma in sala da pranzo e al bar. La sede, la cui apertura è prevista per i primi di novembre, è attualmente in fase di ristrutturazione. Il pubblico e gli artisti del teatro Carolo vi troveranno la cucina tradizionale francese.

Eccitato dall’idea di iniziare questa nuova avventura, Adrien spera di poter costruire sulla fama acquisita grazie al reality per attirare i suoi clienti.