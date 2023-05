Toby Alderweireld presenterà una denuncia dopo aver ricevuto minacce contro la sua famiglia questo fine settimana

Il Racing Genk reagisce

In una reazione ufficiale, Genk ha preso le distanze da queste lettere di cattivo gusto. “Il calcio vive di emozioni. Ma reazioni del genere non hanno spazio. Come società prendiamo espressamente le distanze da questa vicenda. Il nostro unico obiettivo nelle prossime settimane è lottare per un titolo che sarà deciso in modo sportivo. Crediamo nel tuo sostegno”.