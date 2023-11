Thibaut Courtois e sua moglie, la modella israeliana Michelle Gerzig, erano d’accordo Intervista ad una rivista la Spagna Satana si occupò di diversi aspetti matematici. È infortunato da agosto e dovrebbe restare fuori per diversi mesi.

Il portiere belga, giocatore del Real Madrid, parla dei momenti difficili che ha vissuto nei primi giorni e settimane dopo il grave infortunio. “Quando l’ho scoperto ho pianto, ma il sostegno dei miei cari mi ha permesso di essere più positiva. […] Ora sto lavorando duro per tornare il più velocemente possibile e fresco al 100%. “

Courtois ha riscontrato positività anche nei periodi più complessi della sua riabilitazione: “Trascorro più tempo ad allenarmi ma ho anche più flessibilità per vedere i miei figli e Michelle. […] L’infortunio mi ha permesso di vedere le cose da un’altra prospettiva. Amo il calcio e mi manca non poter giocare, ma mi rendo conto che ci sono altre cose che mi piacciono e che voglio fare. Quest’anno riprenderò gli studi conseguendo un Master in Management dello Sport e spero di ottenere il mio certificato alla fine del percorso. Abbiamo anche altre società (team Formula 4 e TC Racing, in particolare). È bello continuare a crescere e imparare cose nuove.”

Tebow si sta preparando per il futuro e oltre il calcio, anche se non ha intenzione di lasciare completamente questo mondo al termine della carriera. Sta seriamente pensando di diventare allenatore, ma non necessariamente in un grande club stellato: “Quando andrò in pensione, mi vedo allenare meglio le giovanili che la prima squadra. “C’è troppa pressione e troppo tempo lontano da casa.”

Al momento non è ancora noto se il portiere del Real Madrid tornerà e sarà pronto per Euro 2024.