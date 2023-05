F1 Miami: Verstappen fa una rimonta pazzesca per vincere in Florida

Perez mantiene la testa della corsa fin dall’inizio, davanti ad Alonso e Ferrari Carlo SainzMentre Pierre Gasley (Alpine) chiude quarto per la strepitosa Haas Kevin Magnussen.

Sul fondo, Verstappen inizia il suo stint di rimbalzo e fa un rapido passaggio Valtteri Bottas (Alfa Romeo) prima di effettuare un ottimo doppio sorpasso su Magnussen e Ferrari Carlo Locklearin difficoltà la domenica successiva Crash nella riabilitazione. Poi passa l’olandese Giorgio Russell (Mercedes) e Gasly si ritrovano quarti dopo nove giri. prima che Sainz e Alonso se ne andassero subito dopo quindici brevi giri. Il compagno di squadra di Leclerc riceve quindi una penalità di cinque secondi per eccesso di velocità nella corsia dei box.

Dopo il cambio gomme di Pérez, Verstappen ha preso il comando del Gran Premio e ha completato 46 giri (su 57) con le sue gomme dure al via. A meno di due secondi dal compagno di squadra in uscita dai box, il messicano ha lasciato il posto per riconquistare la pole position e siglare la sua terza vittoria stagionale, e la sua seconda in Florida. La squadra austriaca ottiene così il ventiseiesimo posto della sua storia, mentre il due volte campione del mondo si accontenta del trentottesimo successo in carriera e comincia ad allargare il gap in campionato con la retrocessione. ceco in quattordici punti.

prossimo incontro? 25 maggio per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna.