Il Monaco vorrebbe liberarsi del Cercle de Bruges! – Tutto il calcio

Dal 2017, l’AS Monaco è il principale azionista del Cercle de Bruges. Ma il club francese, privo di un ritorno sull’investimento, prenderà in considerazione la possibilità di gettare la spugna.

Aggiornamento: Cercle de Bruges ha voluto negare questa informazione. La loro risposta può essere letta qui.

Si chiede: “Finirà presto il matrimonio tra Monaco e Cercle Brugge?” ultime notizie Questo lunedì. Secondo le informazioni del quotidiano fiammingo, ASM prenderà in considerazione la possibilità di gettare la spugna e di non investire più nel suo club spaziale, 6 anni dopo averlo salvato dalla bancarotta.

Dall’acquisizione nel 2017, infatti, gli aumenti di capitale sono raddoppiati. In un momento in cui Monaco detiene attualmente il 97% delle azioni di Cercle. Altri 15 milioni sono stati investiti nell’autunno del 2022. Ciò porta l’importo investito a oltre 50 milioni di euro. Ma dopo la promozione nel 2019 e la partecipazione alle qualificazioni Euro 2 in questa stagione, i risultati sportivi del Cercle non sono stati all’altezza delle aspettative e degli investimenti. Inoltre, i giocatori del Brugge rilevati dal Monaco non hanno potuto svolgere un ruolo importante nella prima squadra.

Pertanto, l’ASM preparerà la vendita del circuito ultime notizie. Azienda non del tutto chiara, perché i potenziali acquirenti non saranno legionari. Il club subisce perdite annuali, non ha uno stadio proprio e gioca davanti a qualche migliaio di spettatori. Il che non la rende immediatamente attraente.