Tirreno-Adriatico | Jonas Fingegaard ha paura: “Sono più in forma rispetto allo scorso anno”

È facilmente classificabile come uno “specialista assoluto dei Grand Tour”. E anche il Tour de France. Ma Jonas Vingegaard tende a diventare qualcosa di più. Probabilmente non svilupperà un eclettismo degno di Tadej Pogacar: i selciati delle Fiandre potrebbero esplodere. Probabilmente non potrà mai competere con Remco Evenepoel, specializzato in raid solitari di media montagna. Ma il danese sa anche vincere alla grande e non solo nella classifica generale.