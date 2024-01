Pogacar supera due volte la coppia Doyenne-Vingegaard-Roglic: qui Evenepoel affronterà le favorite al Tour de France prima di luglio

I quattro assi. Così Christian Prudhomme ha chiamato l'eccezionale quartetto composto da Jonas Vingegaard (Visma | Bike Rental), Tadej Pogacar (UAE), Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) e Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) che sarà presente. Al via del Tour de France 2024. Per uno scontro reale che ha già fatto venire l'acquolina in bocca a tutti gli appassionati di ciclismo.

Il direttore del Tour de France Christian Prudhomme è felice di vedere Remco Evenepoel lì: “Con Pogacar sono i fratelli Pittard” Dopodiché? Il debuttante del Great Loop Remco Evenepoel non avrà la possibilità di riscaldarsi in una lotta a quattro. Ma di tanto in tanto incontrerà regolarmente i suoi migliori nemici. Il software preferito per il Tour 2024 ©IPM Graphics Tre scontri con Roglic. Dei tre favoriti del Tour de France, Roglic è quello che Remco Evenepoel ha incontrato più spesso in carriera: 80 volte. Nel 2023 le strade dei due si sono incrociate durante il Giro di Catalunya, il Giro (vinto da Roglic) e la Vuelta (vinta da Sepp Kos). Nel 2024, gareggeranno tre volte in gare di una settimana prima del blocco alto di luglio: nella Parigi-Nizza, nel Tour du Pays Basque e poi nel Criterium du Dauphiné. L'ultima volta che ha affrontato Remko Roglic è stata la Vuelta del 2023. ©AFP o i suoi concessori di licenza Due scontri con Vengegard. Remko e Vengegard si sono incrociati 50 volte dall'inizio della loro carriera. Nel 2022 i due hanno corso insieme il Tour Tirreno-Adriatico, poi il Giro dei Paesi Baschi. Nel 2023 si incontreranno ovviamente alla Vuelta. E nel 2024? Prima del Tour dovranno affrontarsi due volte: nel Tour du Pays Basque e poi nel Delfinato. Due gare alle quali sarà presente anche Primoz Roglic, in una battaglia a tre che si preannuncia avvincente. Evenpoel e Vinggaard si ritroveranno al Giro Basco e poi al Delfinato. ©Belga Un solo scontro con Pogacar. Fin dall'inizio della loro carriera, Tadej Pogacar e Remko Evenepoel hanno giocato al gatto col topo. L'anno scorso i due veri scontri diretti furono interrotti a causa di cadute: affrontando Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi (abbandono), poi affrontando Remco al Giro di Lombardia (9° posto e vittoria per lo sloveno). Quest'anno, la Doyenne dovrebbe essere l'unica gara a cui gareggeranno prima di luglio. Prima di dare fuoco al Tour de France insieme? Pogacar e Evenpoel si incontreranno a Liegi-Bastogne-Liegi. ©VKA