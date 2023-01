“Tipo di sesso” per sostituire la freccia di Notre Dame: Brigitte Macron è imbarazzata da Roselyn Bachelot

Ma nel suo libro 682 Days – The Ball of Hypocrites, l’ex ministro della Cultura francese allude anche a Brigitte Macron, senza la quale quest’ultima avrebbe potuto cavarsela benissimo.

Lo ammette infatti Roslyn Bachelot, a proposito della ricostruzione della guglia di Notre Dame, vittima di un incendio a metà aprile 20219: “il“L’Eliseo sogna un “gesto architettonico” {…} Non mi pento di questa insubordinazione quando, qualche giorno dopo, a pranzo con Brigitte Macron, mi mostra un progetto che culmina in una sorta di fallo eretto, racchiuso alla sua base con le palle d’oro…”.

È bastato questo estratto del libro per rendere felici i netizen… Hanno subito preso la citazione alla lettera e si sono goduti il ​​montaggio ei commenti sui social network.

Brigitte Macron ha voluto fare a meno dei bambini sostituendo la freccia di Notre Dame immaginata da Violette Leduc, con un fallo con due sfere d’oro alla base. Quindi ecco il duo pazzo e perverso che ha preso il controllo di Notre France. Immagine rimasterizzata del progetto! pic.twitter.com/kSEtXjWtoC -Chris Tove (@toof_chris) 5 gennaio 2023

Per dirla senza mezzi termini, la first lady di Francia voleva un pezzo di stoffa invece della cima di Notre Dame de Paris. Il progetto di ricostruzione di Notre Dame di Brigitte Macron includeva una “erezione” circondata da “sfere d’oro” https://t.co/yDC75EPZ70 pic.twitter.com/orCdwOb86k – Media al 4-4-2 (@LeMediaEn442) 5 gennaio 2023

La reazione di Roselyn Bachelot e… Brigitte Macron

Il caso ha iniziato a generare così tanto rumore che le principali parti interessate sono state invitate a rispondere. Pertanto, l’autore del libro ha dichiarato che “Brigitte non ha mai difeso questo progetto che stava portando avanti, perché è stato ricevuto all’Eliseo. “Abbiamo ricevuto dozzine di ‘Architectural Nods for Arrow Restoration’!”nuovamente giustificato.

Per quanto riguarda la first lady di Francia, il suo governo ha stabilito quanto segue:Questo progetto non è stato sostenuto dalla signora Macron”.

per notarlo CheckNews Si è spinto fino a trovare il progetto in questione proposto all’Eliseo. E contrariamente a quanto suggerirebbe la rappresentazione di alcuni dei tweet, non è molto chiaro che si tratti di un’asta con due palline d’oro. Secondo l’analisi dei media, ciò trasmette Pubblicazioneil lavoro consiste piuttosto di 56 palle o “rosari”. rappresentaalleanza a forma di rosariotra “Le due sale situate nella parte inferiore della torre.

Poi finì una divertente discussione.