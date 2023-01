La verità sulla leggendaria faida tra Megan e Kate

persone e re

I buoni fogli del suo curriculum stanno ancora uscendo.

Tutti i colpi sono consentiti. Come ogni giocatore al tavolo da poker, il principe Harry va “all in”. E la sua scommessa è chiamata aggiuntivoE alternativa nei paesi francofoni.

“Un tale argomento”

La droga, la guerra in Afghanistan, il rapporto teso con la suocera, il violento litigio con William… Il duca di Sussex mette le carte in tavola e si racconta apertamente. Tra questi c’è la famigerata polemica tra Meghan Markle e Kate Middleton. Nelle memorie del principe si legge che tutto ebbe inizio con il commento dell’attrice americana nei confronti della cognata. L’ex duchessa di Cambridge, rimasta incinta durante le prove del “matrimonio reale”, era particolarmente nervosa. Quindi, la nativa della California ha lasciato intendere di essere preda della sindrome della gravidanza chiamata “cervello del bambino”. Questa condizione colpisce le funzioni cognitive e gli ormoni e svolge un ruolo nella memoria. Allora Kate Middleton avrebbe preso una mosca. « Cela a provoqué une telle dispute, parce que Meghan a appris qu’elle n’était pas assez proche de sa belle-sœur pour discutere de ses ormoni, et que ce n’était pas la manière dont les genders se parlaient au sein de Famiglia reale “leggiamo mail giornaliera. Si dice che l’attuale principessa del Galles sia scoppiata in lacrime e che il suo rapporto con l’America non sia mai stato lo stesso. La variante è stata rilasciata il 10 gennaio 2023.