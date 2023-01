‘Ha venduto la sua anima’: la stampa britannica spara palle rosse al principe Harry dopo rivelazioni ‘devastanti’

Inevitabilmente, la stampa britannica, in particolare i tabloid, stanno riportando ampiamente questo argomento e si stanno divertendo molto venerdì 6 gennaio. A cominciare dal Daily Mirror. “Ora è tutto finito”., titolava il quotidiano con una foto dei due principi da bambini. “Nessuno uscirà meglio di questo fantastico modo di lavare i panni sporchi in pubblico.Il giornale continua. “La gente o odierà o amerà Harry per i suoi discorsi. Ma ogni storia ha due facce. Le persone hanno il diritto di ascoltare anche l’altra parte.

Per il Daily Express, queste informazioni non miglioreranno certo le cose. “riconciliazione? Ma hai venduto la tua anima, Harry.”Lo annuncia il tabloid. “Il principe non ha più alcuna possibilità di riconciliarsi con la sua famiglia.Scrive il giornale. “Fonti vicine alla famiglia reale hanno affermato che Harry “non sarebbe mai stato perdonato” dopo aver rivelato dettagli personali e sarebbe stato etichettato come “traditore”. Un ex membro dello staff reale, che conosceva William e Harry mentre lavorava alla casa, ha detto: “Non ci sarà mai un ritorno per Harry”.

Da parte sua, The Daily Star preferisce usare l’umorismo con un po’ di gioco di parole. “Porta i tuoi duchiinsiste il giornale, riferendosi ai due pugni e al soprannome dei due uomini che indossano i guantoni da boxe.

Tabloid, The Sun non si concentra sulla relazione tra Harry e William. Il giornale menziona la medicina di cui il principe ha parlato nel suo libro. “Ho bevuto coca e erba”, semplicemente titoli dei media. “La famiglia reale si è rinchiusa in riunioni di crisi. Per lei, le scoperte sono più pericolose di quanto temesse.

Il Daily Mail insiste sulle confessioni sulla guerra in Afghanistan. “Oh, salvaci”.-Ha titoli con un gioco di parole sul titolo del libro (Spear). Harry spiega nel suo libro di aver ucciso 25 talebani durante la guerra. “L’ex colonnello britannico Richard Kemp ha dichiarato ieri che la decisione del duca di Sussex di pubblicare i dettagli nella sua prossima autobiografia “Spear” equivale a un “tradimento delle persone con cui ha combattuto”.

Twitter e Daily Mail © Twitter e Daily Mail

Il quotidiano Daily Telegraph parla del rapporto tra il padre di Harry e la persona che ha sostituito Diana. “Lo abbiamo implorato di non sposare Camellia”.Titoli di giornale.

“Harry rivela i suoi segreti nel suo devastante diario”scrive il Times. Per il giornale,Una delle rivelazioni reali più devastanti per più di una generazione. Un libro che potrebbe “rendere permanente una spaccatura tra il principe Harry e il resto della famiglia reale…”

Infine, Public Media della BBC mette a confronto due noti reali maschi. “Questo libro ricorda il trauma della morte di Diana., stress non BBC. “Dalla perdita della madre alla perdita della fiducia nella sua famiglia o nella sua verginità, i ricordi esplosivi del principe Harry lasciano pochi all’interno della famiglia reale.

Twitter – Tempi © Twitter – Tempi

La stampa britannica è riuscita ad impossessarsi del libro prima di chiunque altro. I pezzi di ricambio saranno rilasciati ufficialmente martedì prossimo.