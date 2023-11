Pierre-Jean Chalinson si rammarica che Ridley Scott non lo abbia chiamato Napoleone: “Avrei corretto molti errori”

“Sono uno dei collezionisti più famosi al mondo, ho avuto tre milioni di visitatori in Cina, un milione negli Stati Uniti, e Ridley Scott vive in Francia: deve aver sentito parlare di me.Lo spiega tirando fuori dalla camicia la foto della madre di Napoleone, dopo essersi tolto la giacca con la foto del “Piccolo Caporale”. Non capisco perché non mi ha chiamato. Ciò eviterà errori, perché ce ne sono molti. Paras non è mai stato presente all’incoronazione. Abbiamo anche l’impressione che tutti i membri del consiglio, tranne Paras, pensino solo alla colazione. Purtroppo. Era facile da pulire e non avrei fatto pagare un solo euro. “

Cosa cambieresti, ad esempio?

“Il Consiglio dei Cinquecento non ha funzionato affatto in questo modo. Sembra che stia scappando di fretta. Aveva la rogna e si grattava continuamente. Quando ha lasciato la stanza aveva del sangue. Murad ha detto: “Hanno cercato di assassinare il tuo generale. Tirami fuori dall’inferno”. I soldati entrarono. La scena avrebbe potuto essere più bella di quella in cui vediamo un uomo che sembra in punto di morte. “

No, Napoleone non sparò con il suo cannone contro le piramidi d’Egitto. ©Sony Pictures

Non ha sparato nemmeno alle piramidi in Egitto.

“Non è pericoloso. Mi piacerebbe. Potrebbe anche distruggerli (ride). Mi sono messo nei panni di Ridley Scott. Questa è la sua visione di Napoleone. Forse avrebbe dovuto dedicare parte della sua vita a questo. In questi giorni, quando inizia a Tolone, senza tornare dalla città della Corsica, e d’altra parte al très bâclee di Sainte-Hélène-d’Ailleurs, dicono di essere passati sei giorni fa, per tornare ai giorni nostri. , questo è poco. Ma è la visione di Ridley Scott e dobbiamo accettarla. Non lo criticherò per questo. Trovo il film accattivante. Non vediamo il tempo che passa. I costumi sono bellissimi, anche se ci sono alcuni errori.

Chiunque?

“Questo è stato girato in Inghilterra poiché in Inghilterra non ci sono mobili Impero. Vediamo molte cose in stile Regency o Luigi XV. Non una cornice impero: ancora fastidioso per un film su Napoleone. Anche La Malmaison non è così. È piccolo, ma lì hai l’impressione di vedere un enorme castello. Perché non girare semplicemente gli esterni in Francia: non costa nulla. “

Ha pianto tanto quanto vediamo sullo schermo?

“Con Josephine, al momento del divorzio, sono scese lacrime, è vero. Sono molto emotivo. Piango facilmente. Napoleone è un leone, ha una grande forza di carattere. Non piange molto. Lui è corso. Ha un grande cuore e generosità. Non farebbe mai del male ad una mosca. “

Il film si conclude comunque con un bilancio di tre milioni di morti…

“Non ha mai ucciso nessuno. C’è solo questo caso con il duca d’Enghien (eseguito dopo un processo sommario nel 1804, ndr) a causa di Savary e Talleyrand. Si è incolpato per tutta la vita. Lo ha traumatizzato. Josephine gli disse che quella macchia di sangue non si sarebbe cancellata dalla sua immagine e aveva ragione. È una donna importante ed è positivo che il film lo dimostri. “

Pierre-Jean Chalinçon mostra con orgoglio il velo della madre di Napoleone: “È il mio marchio di fabbrica”. ©Patrick Laurent

Le lettere si adattano bene a quelle che Napoleone e Giuseppina si scrissero?

“SÌ. La firma di Josephine è molto simile, ma quella di Napoleone lo è leggermente meno. C’è molta sensibilità in questo film. Ciò che mi ha scioccato un po’ sono state le scene di sesso. Lì ho chiuso un po’ gli occhi, perché non volevo guardare, anche se era molto casto. Non riesco a immaginare che l’Imperatore faccia una cosa del genere. Come sapete, Napoleone aveva una trentina di amanti. Per gli standard dell’epoca, questo non è significativo. Sviluppò rapidamente l’andropausa all’età di quarant’anni. Non era ridicolo. Josephine era più cattiva, ma era in menopausa, quindi non poteva avere figli. Paolina Borghese (sorella di Napoleone, ndr) era una ninfa. Murad era disgustoso. È un peccato che nessuno mi abbia chiesto nulla, avrei corretto un sacco di errori. “

Quale capo della tua collezione ti piacerebbe vedere esposto?

“Sigillo dell’Imperatore. Oppure l’unica statua che si trovava nell’ufficio dell’imperatore che lo rappresenta seduto con un compasso, che è un’enorme statua in bronzo dorato di Mutoni. Anche il trono. Avrei potuto prestare a Ridley Scott un sacco di cose. Nel 2001, ha affittato il letto dell’imperatore, la spada dell’incoronazione o il bastone dell’incoronazione Madame Sans Jane Di Philippe De Broca, con Mathilde Segner. Avrei potuto prestare della roba a Ridley Scott. Alla fine mi avrebbe dato un piccolo budget, perché il budget di un film non deve essere necessariamente cattivo… Mi avrebbe aiutato economicamente.

Il 19 novembre fu organizzata una grande asta napoleonica. Farai affari lì?

“Cappelli, ne ho già due, va bene. E ho abbastanza capelli per fare una parrucca. Non ci andrò. Altrimenti vorrei comprare. Adesso sono più un venditore. Sai, l’emozione, ad un certo punto, passa. Sono single, ho 53 anni e voglio vivere. Non finirò a Sant’Elena. Alla mia età Napoleone era già morto. Voglio godermi i prossimi vent’anni. Potrei vendere tutta la mia collezione, ma non la darei allo Stato, che per me non ha mai fatto niente. Ho superato il punto di possesso, anche se tre giorni fa ho ricevuto una tazza e una brocca. “

Avrai ancora spazio…

“naturalmente. I miei anelli. Conserverò la sua incoronazione, il suo anello di diamanti o il velo di sua madre, segno del mio apprezzamento. Non venderei mai tutto: sarebbe come perdere i miei figli. “

Pierre-Jean Chalinson: “Il film di Ridley Scott dimostra che avevo ragione ad amare un uomo così.” © Dott

Saresti diventato un fan di Napoleone se avessi guardato questo film invece di ricevere un fumetto dai tuoi genitori all’età di sette anni?

“Non lo so. Sono un po’ confuso. Le manca un po’ di fiato. Mi dà fastidio che Ridley Scott alla fine si riferisca al numero dei morti. Napoleone non dichiarò guerra ogni volta. Ci sono state guerre prima, come la Guerra dei Cent’anni. La 14 guerra causò la morte di milioni di persone. Le perdite britanniche furono superiori a quelle di francesi, tedeschi e russi. Ma penso che sia un film storico molto bello e intelligente, in cui non si parla di razzismo. Siamo in un racconto europeo, su un giovane immigrato dalla Corsica – non vediamo né i suoi fratelli, né le sue sorelle, né suo figlio – ma non è molto serio. L’importante è che questo film esista, sotto l’occhio vigile di Ridley Scott, il gigante del cinema, e trovo Joaquin Phoenix straordinario, straordinario. All’inizio era un po’ lento perché avrebbe dovuto avere 24 anni e lui ne aveva già 50. Inoltre è un po’ grasso, mentre Napoleone era molto magro e aveva i capelli lunghi. Ma man mano che il film andava avanti, c’è stato un cambiamento e alla fine ho versato due lacrime. Sono ancora colpito. Gli errori ci sono – ma chi non li fa – e un regista come Ridley Scott rappresenta un’enorme opportunità per la cultura e per i nostri giovani di vedere questo film. Lo vedremo ovunque, negli Stati Uniti. Questo ci permetterebbe di dire: “Accidenti, allora c’erano ancora uomini con i testicoli”.

Una conclusione alla quale solo Pierre-Jean Chalinson sarebbe potuto giungere…