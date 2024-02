Thierry, il proprietario di pannelli solari, produce moltissima energia in pieno inverno: dovrebbe staccare la spina?

Contattaci Thierry tramite il pulsante arancione “Avvisaci”. Possessore di pannelli solari da circa un anno e mezzo, si trova ad affrontare un problema ricorrente: il suo inverter si disconnette e siamo in pieno inverno. Thierry si chiede cosa dovrebbe fare per evitare questo problema.

Thierry, originario di Charleroi, è stato molto attento e preoccupato per il suo consumo di elettricità e ha deciso di installare dei pannelli solari. “Prima della crisi energetica pagavo 400 euro all’anno per la bolletta elettrica. Ma con l’aumento e la noia della dipendenza dalle centrali nucleari, volevo diventare indipendente“, sottolinea Thierry. Dopo aver ottenuto un prestito dello 0% dalla regione Vallonia, ha investito 10.000 euro in pannelli solari. “Un investimento necessario e abbastanza redditizio, anche se non ho ancora esaurito questi fondiTuttavia, nell'ultimo mese ha riscontrato problemi di installazione ricorrenti e ci ha contattato tramite il pulsante arancione “Avvisaci”.

Ma come molti “prosumer” (consumatori e produttori) Thierry deve affrontare un problema: le perdite. Anche se non c'è luce solare, la sua griglia è satura e il suo riflettore passa alla modalità di sicurezza. Quando viene prodotta troppa elettricità, la rete non ha (ancora) la capacità di sostenerla. Questa sovrapproduzione viene fatturata. Thierry, che lavora per Total Energie, paga 5,30 €/kVA al mese per questo surplus.