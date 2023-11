Toyota riciclerà le vecchie Prius per le sue nuove auto elettriche

Toyota sta collaborando con Redwood Materials per produrre batterie per auto elettriche partendo da vecchie Prius.

Chi avrebbe mai pensato che la Prius di prima generazione avrebbe aiutato la Toyota 26 anni dopo il suo lancio? Tuttavia, questo è ciò che faranno le piccole berline ibride, con uno stile molto più intelligente rispetto ai loro successori.

Prima vettura ibrida del produttore giapponese, questa Prius riempie sempre più le discariche di automobili. Un’opportunità che Toyota non vuole perdere collaborando con Redwood Materials.

Questa azienda americana è specializzata nel riciclaggio delle batterie delle auto elettriche. Inoltre, il suo fondatore non è altro che il cofondatore di Tesla, JB Straubel.

La sequoia non è molto conosciuta nel mondo automobilistico, anzi. L’azienda collabora con Tesla in Nevada, ma anche con Ford e Panasonic. Ora potrebbe prendere in considerazione la possibilità di istituire un quartier generale in Europa, dove fioriranno le Gigafactories.

L’accordo iniziale tra Toyota e Redwood riguardava solo il riciclaggio delle vecchie batterie. In futuro, Redwood fornirà al produttore materiali riciclati per i catodi e gli anodi delle sue future batterie.

“Oggi, in collaborazione con Redwood Materials, Toyota sta compiendo un passo decisivo verso un futuro sostenibile”.ha affermato Cal Lankton, direttore commerciale di Redwood Materials.

“Non solo stanno lavorando per garantire una gestione responsabile del fine vita dei loro veicoli elettrici, ma pianificano anche di costruire la prossima generazione di veicoli elettrici utilizzando componenti della batteria sostenibili, in parte prodotti localmente”.

Ridurre l’impatto ambientale delle batterie

Le parti che Redwood Materials produrrà per Toyota entreranno nella sua fabbrica di batterie. Questo si trova nella Carolina del Nord, il che li porterà in tutto il paese, anziché venire dall’estero.

Toyota vuole ridurre i costi di produzione e spostare la catena di fornitura. Può anche rendere i suoi modelli idonei a beneficiare di crediti d’imposta da parte del governo statunitense.

“Siamo entusiasti di procurarci componenti e materiali critici per le batterie da integrare nel nostro ecosistema di batterie”.ha affermato Sean Suggs, presidente dello stabilimento di batterie Toyota nella Carolina del Nord.

“Continueremo a lavorare per reperire e riciclare i materiali delle batterie qui negli Stati Uniti. Ciò massimizzerà queste preziose risorse e ridurrà la nostra impronta di carbonio nel processo.