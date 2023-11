In occasione della pubblicazione del suo libro, Anthony Morris ha incontrato i lettori di La DH: “Se fosse rimasto belga, sarebbe stato il numero 2 dei Devils”.

Del Flémalle, del Virton, dell’Etterbeek… Ovviamente sostenitori dell’Union SG, ma anche sostenitori dello Standard. Vincitori del concorso da me organizzato La DHIn occasione della pubblicazione del libro di Anthony Morris, hanno potuto intervistare il portiere vicecampione belga. “Non parlarmeneIl portiere ha riso, rispondendo ad una domanda sulla partita per il titolo dell’anno scorso. Sono l’unico della squadra che trasporta l’elicottero (Nota del redattore: foto che mostra Lauren Paris, CEO della NBA, e il trofeo)“.

Jean-Luc Lonquish dell’Union SG ha esordito chiedendo a Maurice se avrebbe concluso la sua carriera in gialloblù. Al che lui ha risposto che non sapeva certo rispondere affermativamente. “Perché nel calcio non si sa mai”aggiungendolo “Mi sentivo così bene” Allo stadio Joseph Marin e quello “Non gli dispiacerà”. “Se Maurice è il mio giocatore preferito del club? Sì, certoCe lo racconta Jean-Luc, accompagnato da suo figlio Mathis (11 anni). Trasuda un certo fascino. È vero che forse è il miglior portiere del torneo. Se fosse rimasto belga, sarebbe stato il numero 2 dietro Thibaut Courtois”. Matthijs, il cui giocatore preferito è anche un lussemburghese, ha avuto la fortuna di farsi autografare anche la sua bandiera. E ovviamente la foto che lo accompagna. “Vado allo stadio da quando avevo 5 anni e mezzoLui spiega. Antonio è molto gentile. “Penso di aver effettivamente fatto una foto con lui.” Prima di prendersi una pausa, la guardia si è divertita a rispondere alle domande di tutti. “Perché ho deciso di scrivere un libro? Perché mi è stato offertodettagliato da Morris, che ha lavorato in collaborazione con le edizioni Chronica. Mi sono chiesto: perché proprio io? Non ho vinto nessun titolo, non ho giocato nei più grandi club e nei più grandi tornei… Ma tutti mi dicevano che avevo avuto una carriera straordinaria: mi sono allenato da solo al Flémalle. (Nota del redattore: Quando lasciò lo Standard)Ho avuto infortuni gravi, ho giocato al Fairton in D3, ho giocato il titolo con l’Al-Ittihad…” READ "Andremo a Bruges per vincere con il coltello tra i denti". Dovresti sempre credere nei tuoi sogni, scritto in collaborazione con Eric de Boer, ne ripercorre tutte le tappe. I vincitori del concorso potrebbero aver già iniziato questa sera…