Rotten distrugge Messi e l’Argentina: “Aveva l’immagine di un ragazzo adorabile ma la sua vera personalità si vede”

“Ancora una volta, non sono sorpreso dal loro atteggiamento. È passato molto tempo. Tuttavia, la Coppa del Mondo li ha rafforzati in questo atteggiamento. Sono campioni del mondo e ci congratuliamo con loro per questo. La squadra di Messi, dovevi darlo. “Mandatelo a Messi… Lo ha capito benissimo. Ricordiamo molto bene che talvolta riuscivano a sfruttare il famoso n. 12”. Commenta il francese.

“Poteva finire in tragedia”: le splendide immagini di Brasile e Argentina in disgrazia

Prima di continuare: Quello che è certo è che questa non è la squadra più forte del mondo. (…) In termini di comportamento, sono i primi nel portarsi verso gli altri. A cominciare dalla stella di questa squadra, Leo Messi. “Lui, ora che è campione del mondo e da due anni che riposa al Paris Saint-Germain per i Mondiali… aveva l’immagine di un ragazzo adorabile, ma ora è passato dall’altra parte perché la pattuglia ha catturato lui e il suo vero carattere stanno venendo fuori.”

alla fine:”Ora, in questa squadra ce ne sono una decina che riflettono l’immagine degli argentini… Ho paura di generalizzare e dirmi che in effetti la nazionalità argentina è così. Pensi di essere qualcun altro e ti senti superiore. “Sono molto sorpreso dal loro comportamento, avrebbero potuto fare molto meglio.”