The Voice Belgio: “E bam!”, Mintessa è la grande vincitrice del secondo buio

Una settimana dopo l'inizio dell'undicesima stagione di The Voice Belgium, 12 nuovi talenti si sono presentati alla giuria durante il secondo concorso per ciechi presso RTBF Studio 40, a Médiarives a Liegi.

Martedì sera in prima pagina, Christoph Willem, PJ Scott, Mintesa e Hatek hanno suonato ancora una volta il campanello per il miglior talento della loro squadra. È stato bello conquistare un talento che aveva solo una scusa per unirsi all'avventura: la sua voce. In questo secondo buio, è stata Mintessa a uscire vittoriosa dalla battaglia tra gli allenatori.

Di Christoph Willem

Charlene (19, Florin), che recita nei musical ed è una fan di Christoph Willem, sogna di far parte della sua squadra. Con tre posti indietro, l'ultimo dei quali è per il suo artista preferito, Charlene ha una scelta. Mentesa, determinata, tirò fuori un cartello: “Gli altri allenatori sono simpatici ma io ho fatto The Voice”. “Sei un artista a pieno titolo e vorrei accompagnarti in questo spettacolo, affinché tu sia nelle giuste condizioni”, Ha giustificato l'artista belga. “Non ci aspettavamo i segnali in questa fase.”Ha apprezzato Christoph Willem, che ha appreso dalla bocca del candidato che “(Il suo) primo riferimento nella musica è stato Christoph Willem fin da quando era giovane. Tanto per strappare gli applausi allo Studio 40 e sulle panchine degli allenatori.

“Sono tornato completamente”Naturalmente non ho visto cosa è successo.” Ha ammesso:”Ma hai un lato molto introverso quando parli, non quando canti. Voglio vedere chi c'è dietro questa voce. Penso che tu abbia ottime referenze, ma la tua estensione vocale può arrivare così lontano.. Ma alla fine è proprio nella squadra di Mintesa che il talento ha scelto di andare.

“Il vento internazionale che mi ha divorato, mi ha visto da vicino e alla fine si è detta: niente affatto.Christoph Willem ha riso della situazione, suscitando le risate generali. “Sei il mio artista preferito ma come allenatore non vali niente.aggiunse Hatik divertito. “Una cosa è certa, amici, dovremo investire nella segnaletica, investire nei cartelloni pubblicitari.”

Il duo e il loro ukulele

Fu l'allora duo, chiamato Yun Ko (25 e 29 anni, Limal) a tentare la fortuna. “Yun in coreano significa melodia e yun ku in cileno significa acqua, da qui la melodia dell'acqua, riferimento alle nostre origini.Ha spiegato che il duo si esibiva sul palco. Il suo canto sullo sfondo dell'arpa tenterà PJ Scott, l'unico che si volta.

Rappare e colpire

Con “Cagna!” Di Bigflo & Oli, la forte intenzione di Valentin (16 anni, Namur), uno studente d'arte che ““liberato nella musica”, e suo padre lo iscrisse all'avventura, e restaurò le sedi di Hatek e Mentesa. Su richiesta di Hatek, l'artista ha presentato il suo meraviglioso pezzo, scioccando tutti gli allenatori con i suoi testi davvero eloquenti nonostante la sua giovane età. “È raro avere un artista completo.” ha detto Christoph Willem, anche lui con la sedia ruotata. “L’artista che soddisfa tutti i miei criteri sarebbe Mentisa”. Alla fine il giovane talento ha deciso.

Sulla voce di Facebook

Alexander (18, sciocco), uno studente di scuola di musica con la passione per il pianoforte classico, voleva mettere alla prova la sua voce in “Can't Help Failing in Love” di Elvis Presley. Una voce che affascinò subito Mentesa, che intuì il talento “abitato dalla canzone”, seguito da Hatek e Christoph Willem, che trovarono in lui “una voce matura per la sua età”, prima che quest'ultimo si fermasse alla sua età. Lei discute con una voce… “E BAM!”, proveniente dal pulsante “Super Blocco” di Mintessa. Ricordiamo che la novità di questa stagione 11 è “superbloccato”, che consente a un allenatore di bloccare un altro allenatore anche se il suo posto è già stato ceduto. Mentesa farà una cover del brano in duetto con il giovane talento convinto di unirsi alla sua squadra.

“Aspetta, hai una voce sulla tua super barriera, ho tirato fuori uno striscione, l'ho impostato come un duetto e le armonie hanno funzionato perfettamente?”Ha confermato sarcasticamente di vedere ciò come una complicità.con la produzione”. Ce n'è abbastanza per rendere felici gli allenatori.

Joe Dassin rappa

Poi è arrivato il momento per Zidcan (32, Mouscron) di adattarsi E se non ci sei Di Joe Dassin…in rap su messaggio privato. Quanto basta per sorprendere e far ribaltare Hatek e Mentesa. ““Che schiaffo.” Doppiato da PJ Scott prima che la foto fosse scoperta sul set”agente immobiliare” E il padre di un bambino piccolo. ““Fare audio rende il sogno realtà.”Ha spiegato il talento nella sua presentazione. Immagini che commuoveranno gli allenatori. ““Voglio piangere quando vediamo queste foto.” Mentesa ha commentato: Non sorprende che Zidkan sia andato ad Hatik.

“Incredibile fortuna”

È il turno di Nikki (47 anni, Charleroi), che si iscrive il suono Sulla base delle raccomandazioni di chi lo circonda. La sua interpretazione di “Marcia Bayla” di Rita Mitsuko ha ricevuto un buzz dell'ultimo minuto da Christoph Willem, che l'ha trovata “Qualcosa di unico.”

L'hostess del treno, Colleen (27, Florev) ha “Adoro cantare da sempre. “È una grande opportunità salire sul palco di The Voice.”. La sua interpretazione del limpalMolto bello” Torneranno Hatek, Mentesa e PJ Scott, per chi “C'è qualcosa di molto attraente nella sua voce.”. I suoi gusti musicali lo hanno portato a scegliere l'hatik.

Per Hireswa (31, Carlsberg), cantava nel suo bagno e nella sua macchina: “Il suono è un'opportunità. “La musica mi permette di esprimere i miei sentimenti”. Nonostante la pressione, ha ricevuto il sostegno unanime degli allenatori Demi Lovato Da chiunque. Suo figlio è stato “rapito” da Mintesa durante le riprese, e la madre alla fine ha scelto quest'ultimo come allenatore. ““Tutto è permesso, anche prendere i bambini”.Hatik ha concluso con buon umore.

Hanno vinto Quentin (24, Hue) e “So Close” di Alex Clare, Emeline (34, Bruxelles) e “Jardin d'Ever” di Henri Salvador, Pizziolo-Priscilia (32, Pippinster) e Florist Fallon (29, Chaumont Gesto) non lasciarti convincere.

Ricordiamo che al termine della trasmissione 7 Blinds ogni allenatore accoglierà nella propria squadra 14 talenti, per un totale di 56 talenti che avranno accesso ai duelli.