Mensonges et rupture: i processi tra Blac Chyna e le Kardashian al debutto | Persone

Selon Me Cianni, Kris Jenner auraité de nombreux messaggi au producteur de la série pour lui dire de se débarraser de Blac Chyna et qu’il n’y aurait pas de deuxième saison de la série “Rob & Chyna”. Ses filles, Kylie Jenner, Kim et Khloé Kardashian, affermativo quant à elles que le mannequin ne cherchait qu’à gagner de l’argent et à devenir célèbre en utilisant le nom Kardashian. Rob et Blac ont une fille de 5 ans, Dream, et les Kardashian estiment que la jeune femme a utilisé son enfant pour tirer profit du succès de la célèbre famille.