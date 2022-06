Chantal Ladsous culla questa attrice “cattiva” con lei sul set di una famosa serie

In “Les Grosses Têtes” di Laurent Roquier su RTL, Chantal Ladsous torna ai tempi in cui ha recitato nella serie “Maguy”, andata in onda tra il 1985 e il 1993 su France 2.

Ha interpretato Huguette Boudin lì. Oltre alla famosa serie abbiamo trovato Rosie Varty. E, ovviamente, secondo Chantal Ladsous, l’attrice non è stata la più piacevole sui set dei film …







“Lei è il male delle attrici”, ha detto Rosie Varty alla sua truccatrice e stilista, “Vai a cambiarla, è così bella”. Non voleva che fossi così bella. È la peggiore delle attrici”, ha spiegato.

Come riportato qui, Chantal Ladsous aveva precedentemente raccontato questo aneddoto in “Télématin”: “Era molto gentile con me, ma non le piaceva che fossi così bella. Una volta ero così bella perché indossavo un abito da sposa elegante e ha detto: “Devi indossarlo, non è giusto!” Ma era bellissima. Sono attrici, sappiamo che sono sgradevoli, punto! Sono piccole epidemie, tra le attrici”.

Rosie Varty e Chantal Ladsous in “Magui”. – Isopex