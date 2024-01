Miss Francia: Questi sono i dettagli fisici che hanno quasi impedito a Eve Gilles di partecipare al concorso

Lo è anche Lauren Sokiasian

Eve Gilles è stata incoronata Miss Francia nel dicembre 2023. Oggi spiega che per poco non è riuscita a partecipare alla competizione.

Si parlava molto della nuova Miss France, poiché il suo taglio di capelli era considerato non abbastanza femminile. Anche il suo corpo è stato deriso sui social per gli stessi motivi. Senza offesa per gli odiatori, è stata votata come la donna più bella di Francia e giustamente. Ovviamente, la femminilità non ha nulla a che fare con la lunghezza o la forma dei capelli. Naturalmente, niente di tutto questo si avvicinava a distruggere i sogni della signora, ma piuttosto un'altra caratteristica fisica.

Perché Yves Gilles non ha potuto partecipare a Miss Francia?

Eve Gilles, ospite di C à vous, ha dichiarato l'11 gennaio 2024 che la sua altezza era quasi un problema per le elezioni: “Penso che in realtà superassi 1 metro e 70, ma penso che a scuola spesso ci sediamo e ci sdraiamo sul divano un po', non necessariamente dovevamo avere la posizione giusta e quindi penso che sia per questo che ha perso un po': in realtà era 3 mm troppo piccola per partecipare alla competizione.

Come hai fatto in questo caso? “Stando più dritta e facendo un po' di stretching, ho riacquistato i millimetri che avevo perso”, spiega.

Infine, se vi state chiedendo perché bisogna essere alti almeno 1 metro e 70 per partecipare a Miss Francia, la giovane ha spiegato i motivi: “È una questione pratica. 1 metro e 70 permette, quando ci sono abiti di fascia alta, di non essere modificati o perfezionati , in realtà è solo una questione pratica (…) Non abbiamo proprio tempo, anzi, va tutto bene quindi non lo facciamo. Hai tempo per affinarlo, questo è il motivo principale.”