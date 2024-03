TF1 perde la Coppa del Mondo 2026, c'è un vantaggio per la RTBF in Belgio?

Una finale a cui hanno assistito 24 milioni di telespettatori

François Pelissier, vicedirettore generale per gli affari e lo sport del Gruppo TF1, ha detto ai suoi team che non c'era spazio per spendere generosamente nella trasmissione di eventi, non importa quanto importanti. Ricordiamo che la partita finale dei Mondiali del 2022 tra Francia e Argentina ha permesso al canale di raggiungere uno storico record di ascolti. C'erano 24 milioni di persone davanti al piccolo schermo a guardare la partita. Durante la competizione furono stabiliti anche altri record.

Se TF1 getta la spugna, chi vincerà? Date le questioni finanziarie, è chiaro che stiamo considerando un operatore di telecomunicazioni. Sappiamo che sono affamati di contenuti sportivi. Ma anche per le piattaforme digitali. Lo sport è diventato un popolare terreno di caccia per servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

TF1 non trasmetterà la Coppa del Mondo FIFA 2026

Le discussioni sono in corso

Tuttavia, si tratta di un televisore molto classico e sembra aver fatto l'offerta più allettante. Secondo RMC, è stato l’M6 a vincere. C'è qualche vantaggio per RTBF dal momento che il canale non trasmette qui? Non ne sono sicuro.

Dobbiamo già confermare che la RTBF trasmetterà le partite dei Mondiali del 2026. Comprendiamo che le discussioni sono in corso e quindi non ci saranno commenti su questo argomento. La posta in gioco è alta per il servizio pubblico, che in genere ottiene un ottimo pubblico durante le partite dei Mondiali. Questo è certamente il caso delle partite dei Red Devils, delle partite dei Blues e di altre squadre di spicco del calcio mondiale. Questo a volte è meno vero nel caso di riunioni che hanno poster meno attraenti…

Coppa del Mondo XXL

Tuttavia, la Coppa del Mondo 2026 lancerà un nuovo formato di competizione. Passando alle 48 squadre qualificate alla fase finale del torneo, ci saranno un totale di 104 partite. Ciò significa 16 squadre in più rispetto al Qatar e, soprattutto, 40 partite in più! Ciò non solo comporta un costo molto più elevato per gli operatori che copriranno l'evento se dovessero impegnarsi a trasmettere tutto, ma aumenta anche il rischio di affissioni più deboli. Naturalmente, questo può essere compensato con abbinamenti più attraenti, ma…

Quindi non è detto che TF1 non trasmetterà nulla dei Mondiali del 2026. La competizione si disputerà tra soli due anni. Fino ad allora potrebbero aver luogo molte discussioni, compresi gli accordi di sublicenza. Questo è da dire? La possibilità che M6 ​​conceda ad altri canali di trasmettere determinate partite. Ed è proprio quello che è successo nel 2023 con i Mondiali di Rugby.

I Mondiali del 2023 sono un precedente

Il gruppo TF1 ha acquisito i diritti di trasmissione della competizione, ma ha un accordo con France Télévisions e M6 che permetterà loro di trasmettere 28 partite. TF1, ovviamente, si è assicurato di tenere per sé le partite migliori. In particolare semifinali, minifinali e finali.

Questo processo ha permesso ai francesi di seguire l’intera competizione gratuitamente, al di fuori della piattaforma a pagamento.

La gamma M6 restituirà il favore? E' troppo presto per dirlo. Pertanto è anche troppo presto per dire che la RTBF ha tutte le ragioni per rallegrarsi del fatto che TF1 non porterà la Coppa del Mondo 2026 ai suoi telespettatori.