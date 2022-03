“Il risque de se passer beaucoup de Chooses !”

Pierre Gasly partecipa a un Grand Prix de Bahreïn anime pour la course d’ouverture du championnat du monde 2022 de Formule 1.

Pierre Gasly prenda la partenza del Grand Prix de Bahreïn depuis la dixième place sur la grille. Le pilote français, qui pensait ne pas voir la Q3 au terme des EL2, una vera e propria quintessenza del monoplace hier sur la pista de Sakhir pour atteindre la dernière partie de la séance chronométrée.

« D’un côté, je suis très content, car on pensait avoir du mal à sortir de la Q1 et c’est pour ça qu’on a mis trois train de pneusspiega Gasly. C’était vraiment compliqué depuis les EL2, j’arrive à faire un très bon tour avec seulement un train de pneus en Q2 pour passer en Q3, donc c’est très bien. »

« On voit qu’il ya des voitures qui sont très rapides, surtout les voitures à moteur Ferrari. Elles sont impressionnantes et on a du travail à faire pour trouver plus de performance, mais je suis heureux du travail qu’on a compili. »

« Sur les longs relais, je me sentais mieux que sur un tour rapide, on semblait avoir un meilleur rythme, c’est donc de bon augure pour la course. Après, encore faudra-t-il voir le drapeau à più damier car il risque de se passer beaucoup de choices pendant le Grand Prix ! Mais j’espère des points à l’arrivée » concludi-il.

