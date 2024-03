Perché la destra ha fischiato i francesi quando hanno scoperto il poster delle Olimpiadi?

Tra i più veloci nel disegnare, in cima alla lista di Reconquête! Nelle elezioni europee, Marion Maréchal si è chiesta: “Perché cancelliamo la croce in cima alla Cupola degli Invalides? Perché non c'è la bandiera francese? Che senso ha organizzare i Giochi Olimpici in Francia se si vuole nascondere ciò che Sono?” “

Giochi di Parigi 2024: poster “surreale” ed “esuberante” sotto forma di duo

Il suo rivale a Les Républicains, François-Xavier Bellamy, ha condannato direttamente coloro che erano “disposti a privare la Francia fino a distorcere la realtà per abolire la sua storia”, concentrandosi sulla croce che “costituisce il significato profondo” di Les Invalides.

Il leader del suo partito Eric Ciotti ha aggiunto che questa cupola “non è la cupola di un supermercato ma piuttosto di una piccola chiesa”, e ha affermato che il manifesto “nega l’identità di questo edificio così come la storia francese”.

Jordan Bardella, presidente di Rassemblement National e capolista del suo partito per le elezioni europee di giugno, ha criticato “il disprezzo per la nostra bandiera tricolore e la 'cancellazione' (abolizione) della nostra eredità cristiana”. ” Ha aggiunto.

Sua Eminenza Nicolas Dupont-Aignan ha definito l’opera del pittore Ugo Gattoni uno “scandalo”, considerando che “la Francia si autoinsulta negando la sua storia e la sua cultura”.