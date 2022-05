Teyssier vuole prove dell’infedeltà di sua moglie e Salomé mente ad Axel sui suoi sentimenti (Summary and Spoilers Episode #407 ITC)

Anteprima di “Here It All Begins”, sinossi dettagliata e spoiler per l’episodio 407 mercoledì 25 maggio 2022 da ITC (video). Nelle tue serie quotidiane, Constance sta annegando nelle sue bugie. Theo a sua volta porta Celia sull’aereo per una serata sorprendente. Per proteggersi, Salome mente sui suoi sentimenti.

Ecco un riassunto di tutto a partire da martedì 24 maggio 2022 Collegato anche. Una lettura piacevole.

Qui tutto inizia, riassunto dell’episodio 407 di mercoledì 25 maggio 2022

Theo a sua volta porta Celia sull’aereo per una serata sorprendente

Impressionata dalla sorpresa romantica che Célia ha orchestrato per Théo, Ambre suggerisce alla sua amica di commercializzare la sua idea e farne un concetto. Gli offre persino di essere il suo partner. flusso di idee. Il concept si chiamerà “Three Stars Under the Stars di Célia Gaissac e Ambre Martin”.

Theo ha poi chiesto a Celia di ammettere che la sua idea di concept è incredibile, soprattutto perché il concept non è nuovo e migliaia di siti offrono già serate insolite. Ma la giovane donna è convinta delle potenzialità di questo concetto. “Se il lavoro va bene”, conferma Theo, e chiede a Celia di ammettere che non hanno passato una bella serata. Poi Theo le confessò che amava questa serata straordinaria perché veniva da lei e che non avrebbe mai pagato per una cosa del genere. Celia si sta preparando. Ma alla fine della giornata, Théo riserva a Celia una serata sorprendente in barca: una cenetta da terra a mare che prepara amorevolmente per la ragazza più “stupida” della terra. Felice Celia.

Salomè sta mentendo ad Axl

Il giorno prima, Louis ha giocato sui sentimenti di Salome mettendo in coppia Axl e Jasmine durante un corso di cucina. Ha poi provocato la sua ex moglie parlandole davanti al nipote di Tessier dei suoi ex amanti, incluso l’amore della sua vita, Maxime Delcourt. Axel potrebbe avere una relazione con Jasmine, è chiaro che pensa sempre a Salome. E stamattina, sta indagando su Greg e Lionel al Maxim Show. Greg lo ritrae come l’uomo perfetto. Axel non va alla larga. Durante la conversazione, viene a sapere che Salome ha divorziato da Louis.

Ancora incuriosito, Axel in seguito chiese a Salome perché fosse stato invitato al ballo. Voleva davvero dimenticare Maxim o voleva? Salome gli mente apertamente e spiega che lo vedeva come una distrazione. Axel non nasconde la sua delusione.

Anees ha ascoltato la loro conversazione e sa che la sua amica ha mentito. Interroga Salome, che ammette che Axel l’amava davvero. Inoltre, a un certo punto si è persino esposta un po’ con lui. Ma ha deciso di andare avanti perché era meglio per tutti. Anis consiglia a Salome di essere onesta con Axel e di dirgli come ti senti. Salome rifiuta questa idea a titolo definitivo. Non vuoi restare con nessuno ora che tra poche settimane ti laurei e devi lasciare l’istituto.

Costanza annega nelle sue bugie

Quando Charlene arriva in cucina per la colazione, Constance invia a Zachary un messaggio in cui assicura che si vedono ancora come concordato nelle saline. La giovane donna dice a sua madre che l’atmosfera in casa la sta stressando in questo momento. Constance suggerisce a sua figlia di discuterne, ma Charlene suggerisce di fare qualcos’altro invece come uscire e schiarirsi la mente. Inoltre, ha una lezione che salta mezzogiorno, il che le dà tre ore di pausa. Charlene offre a sua madre uno shopping sfrenato. Constance le mente sfacciatamente e afferma a sua figlia di aver avuto un colloquio dell’ultimo minuto con il direttore dell’Istituto osteopatico di Montpellier. Charlene suggerisce a Constance di rimandarlo quando quest’ultima riceve un messaggio da Zachary: Ha preparato una bella sorpresa per lei. Constance spiega a sua figlia che non può rimandare l’intervista. Prima di partire, Charlene ha promesso di andare a fare shopping questo fine settimana.

Charlene si confida presto con Luis, che va a trovarla, che sua madre le ha mentito pubblicamente per nascondere il suo incontro con Landeras. Inoltre, aveva pensato tutta la notte agli appunti di Louis la sera prima, e non poteva costringersi a dire lei stessa a suo padre che sua madre lo tradiva con Landeras. Vuole risparmiargli questa umiliazione. Lewis suggerisce a Charlene di chiedere a suo padre di scoprirlo da solo.

Durante i suoi corsi di perfezionamento, Charlene fece pensare a suo padre che avesse forti crampi allo stomaco. Il capo Teyssier accompagna sua figlia in infermeria, ma Constance è assente e il capo Teyssier tenta di contattare Constance. Ma non è accessibile. Charlene finge di ricordare che sua madre aveva un appuntamento con il direttore dell’Istituto di Ortopedia di Montpellier e suggerisce a suo padre di chiamare la scuola, cosa che fa. Ma il manager è assente da una settimana e non ha fissato date. Mentre Emmanuel si interroga sull’assenza della moglie, quest’ultima va a cavallo con Zachary alle saline.

Questa passeggiata ha permesso a Constance di schiarirsi le idee mentre ringraziava Zachary. E anche se gli è grata per tutto quello che fa per lei, gli ripete che tra loro non accadrà nulla. Quando Zachary le ha chiesto se suo marito le piaceva, Constance ha ammesso che era complicato. Da tempo aveva l’impressione di vivere alla sua ombra, contando meno della sua carriera. Sta con lui da 25 anni e non riesce a sbarazzarsi di tutto in questo modo, e deve combattere. Zachary ha preso il colpo e comprende la sua decisione nonostante tutto. Ma Constance e Zachary non hanno alcun desiderio di prendere le distanze. A Constance piace passare il tempo con lui. Quindi Zachary gli offre di continuare a vedersi, ma come amici. Zachary le ha promesso che non avrebbe provato a spostare nulla e ammette che non può fare a meno di sperare che sia lei.

Quando Constance torna a casa, si assicura che sua figlia stia bene. Charlene gli fa pensare che non stia bene. Emmanuel chiede alla moglie perché non ha risposto al telefono. Costanza sta annegando nelle sue bugie. Spiega al marito di aver messo a tacere il telefono durante la sua intervista con il regista, che trova anche lei molto simpatico.

Emmanuel affronta sua figlia. Ha l’impressione che Charlene abbia interpretato la paziente immaginaria finché non si accorge dell’assenza di Constance, soprattutto perché è stata lei a suggerire che si chiamasse Istituto di Ortopedia. Ai piedi del muro, Charlene confessa a suo padre che sua madre ha avuto un appuntamento con il capo Landeras alle 13:00 nelle saline. Per la giovane donna, non c’è dubbio che sua madre tradisca suo padre. Emmanuel, vuole essere sicuro. Vuole la prova dell’infedeltà della moglie, la prova che otterrà con l’aiuto di Charlene.

